تنظيف السجاد على الناشف بدون مجهود أو تعب خلطة رائعة ستجعل السجاد نظيف مثل الجديد ورائحته رائعة

تنظيف السجاد على الناشف، مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، بدء جميع السيدات والأمهات بتجهيزات العيد المعتادة على فعالها لاستقبال الزائرين والأقارب والضيوف، لأننا في هذا اليوم نحرص على تجمع العائلات والأصدقاء تسعى الأمهات على تنظيف و ترتيب المنزل وإزالة الأوساخ والأتربة ليظهر المنزل في احسن حاله ويكون جاهز الاستقبال العيد و قدوم الضيوف، ولأن السجاد يعد من أكثر الأشياء المتعبة و المشقة جدًا في تنظيفها فهو يحتاج إلى مكان كبير ومجهود كبير في التنظيف و تعميمه بالماء و مستحضرات التنظيف لكى تزول البقع وهذا يحتاج إلى مجهود كبير في التحضير ووقت طويل في تجفيفه، ومن هنا حرصنا على تقديم خلطة تنظيف السجاد على الناشف بدون مجهود أو تعب وأيضا بدون ما تحرك من مكانه ستجعله نظيف وجميل مثل الجديد ورائحته رائعة.

تنظيف السجاد على الناشف بدون مجهود أو تعب

السجاد من أكثر الأشياء التي تتعرض إلى الأوساخ والبقع وتراكم الأتربة عليه فهو سريع الاتساخ لذلك تحرص الأمهات على تنظيفة دائما، ووجدنا لكم طريقة تنظيف على الناشف، الأدوات التي نحتاجها هي:

5 معالق من مسحوق الغسيل.

لتر من الماء الدافئ.

نصف كوب من الخل الأبيض.

2 ملعقة من الكربونات (صودا الخبز).

3 معالق كبيرة من معطر الملابس.

قطعة من القماش.

وعاء كبير.

مكنسة ناشفة ( مقشة سلك) أو فرشاة.

طريقة تنظيف السجاد على الناشف بدون مجهود

بعد أن قدمنا لكم كافة المكونات التي نحتاجها في تحضير خليط تنظيف السجاد على الناشف بدون مجهود، فجميع مكونات الخليط فعالة ستجعل السجاد ابيض وسوف تزيل البقع والاوساخ تماما من اول استخدام، بعد الآن لن تتعبي في تنظيف السجاد، طريقة التنظيف هي: