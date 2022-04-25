نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف السجاد على الناشف بدون مجهود أو تعب خلطة رائعة ستجعل السجاد نظيف مثل الجديد ورائحته رائعة في المقال التالي
تنظيف السجاد على الناشف، مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، بدء جميع السيدات والأمهات بتجهيزات العيد المعتادة على فعالها لاستقبال الزائرين والأقارب والضيوف، لأننا في هذا اليوم نحرص على تجمع العائلات والأصدقاء تسعى الأمهات على تنظيف و ترتيب المنزل وإزالة الأوساخ والأتربة ليظهر المنزل في احسن حاله ويكون جاهز الاستقبال العيد و قدوم الضيوف، ولأن السجاد يعد من أكثر الأشياء المتعبة و المشقة جدًا في تنظيفها فهو يحتاج إلى مكان كبير ومجهود كبير في التنظيف و تعميمه بالماء و مستحضرات التنظيف لكى تزول البقع وهذا يحتاج إلى مجهود كبير في التحضير ووقت طويل في تجفيفه، ومن هنا حرصنا على تقديم خلطة تنظيف السجاد على الناشف بدون مجهود أو تعب وأيضا بدون ما تحرك من مكانه ستجعله نظيف وجميل مثل الجديد ورائحته رائعة.
تنظيف السجاد على الناشف بدون مجهود أو تعب
السجاد من أكثر الأشياء التي تتعرض إلى الأوساخ والبقع وتراكم الأتربة عليه فهو سريع الاتساخ لذلك تحرص الأمهات على تنظيفة دائما، ووجدنا لكم طريقة تنظيف على الناشف، الأدوات التي نحتاجها هي:
- 5 معالق من مسحوق الغسيل.
- لتر من الماء الدافئ.
- نصف كوب من الخل الأبيض.
- 2 ملعقة من الكربونات (صودا الخبز).
- 3 معالق كبيرة من معطر الملابس.
- قطعة من القماش.
- وعاء كبير.
- مكنسة ناشفة ( مقشة سلك) أو فرشاة.
طريقة تنظيف السجاد على الناشف بدون مجهود
بعد أن قدمنا لكم كافة المكونات التي نحتاجها في تحضير خليط تنظيف السجاد على الناشف بدون مجهود، فجميع مكونات الخليط فعالة ستجعل السجاد ابيض وسوف تزيل البقع والاوساخ تماما من اول استخدام، بعد الآن لن تتعبي في تنظيف السجاد، طريقة التنظيف هي:
- في البداية نحضر الخليط نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع لتر من الماء الدافئ بداخل الوعاء.
- بعد ذلك نقوم بوضع مقدار مسحوق الغسيل ونقلبه مع الماء، لا تكثري من مسحوق الغسيل لكي لا يتكون رغوة كثيرة.
- ثم نضيف الخل الأبيض و نقلبه مع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة المعطر سيعطي لسجاد رائحة رائعة كما أنه سيجعل السجاد ناعم وناصع وبه لامعة.
- ثم نضيف كربونات الصوديوم ونقلب كافة هذه المكونات مع بعضهم جيدًا.
- بعد ذلك نقوم بوضع المكنسة الناشفة السلك في الخليط التنظيف.
- ثم نقوم بفرك السجاد جيداً نكرر ذلك 3 مرات ستلاحظين أن لون السجادة أصبح مثل الجديد كما أن البقع ستختفي تماما.
- بعد الانتهاء من التنظيف نقوم بمسح السجاد بقطعة من القماش النظيف لكى تمتص بقايا الخليط.
- ثم تفتح المروحة أو الشباك لكى تجف السجاد تماما من أثر قطرات الخليط.
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