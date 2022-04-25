انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تفجّر اخبارا غير سارة عن تفشي مرض جديد والعالم بحالة قلق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في الوقت الذي يأمل فيه العالم بإنفراج الازمة بعد التعافي تدريجياً من جائحة كورونا التي خلفت ملايين الضحايا على مدى عامين، خرجت أخبار غير سارة عن مرض غامض جديد، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية حالة وفاة واحدة على الأقل نتيجة لتفشي مرض كبدي غامض يصيب الأطفال في أوروبا والولايات المتحدة، ولم تذكر الدولة التي شهدت حالة الوفاة، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

كما أعلنت المنظمة مساء السبت أنها تلقت حتى الآن تقارير عن 169 حالة إصابة في الأقل من التهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ في 12 دولة، وتراوحت أعمار الأطفال المصابين بين شهر واحد و16 عاما، مشيرة إلى أن 17 من المصابين بحاجة إلى عمليات زرع كبد، كما سجلت أولى حالات الإصابة في بريطانيا، حيث أصيب 114 طفلا.

وفي بيان لها قالت المنظمة العالمية انه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك زيادة في حالات التهاب الكبد، أو زيادة في الوعي بحالات التهاب الكبد التي تحدث بالمعدل المتوقع ولكن لم يتم اكتشافها، حيث يرى الخبراء ان هناك حاجة إلى المزيد من البحث، مع توقعات ان الحالات ربما تكون مرتبطة بفيروس مرتبط بشكل شائع بنزلات البرد.

ورغم الفرضيات بشأن مسؤولية الفيروس الغدي، لكن التحقيقات لا تزال جارية بشأن العامل المسبب، بحسب ما أشارت منظمة الصحة العالمية، التي قالت أنه تم اكتشاف الفيروس في 74 حالة في الأقل. وثبتت إصابة ما لا يقل عن 20 من الأطفال بفيروس كورونا، كما ذكرت المنظمة أن الدول المتضررة تكثف مراقبتها لحالات التهاب الكبد لدى الأطفال.

وبدوره قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) في بيان لها، إنه أبلغ عن حالات متعددة من التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال في أوروبا خلال الأيام القليلة الماضية، وكانت المملكة المتحدة أول من أبلغ عن هذه المشكلة، وجميع الحالات في بريطانيا عُرضت إكلينيكيا مع التهاب الكبد الحاد الوخيم، وارتفاع مستويات إنزيمات الكبد، وأبلغ بعض المرضى عن أعراض معدية معوية، بما في ذلك آلام البطن وإسهال وقيء.