فوائد مغلي قشور الرمان لن تتوقفوا عن استخدامه بعد معرفة تلك الفوائد

فوائد قشر الرمان، الرمان من الفاكهة المفضلة لدى العديد منا وليس فقط لمذاقه المميز واختلاف طرق تقديمه، ولكن لفوائده المتنوعة التي لا تقتصر على الثمرة نفسها بل على قشور الرمان كذلك التي تعود على الجسم بمنافع عديدة نعرفكم بها في مقالنا اليوم لاستخدام مغلي قشور الرمان باستمرار.

فوائد قشر الرمان العامة

يتم استخدام قشور الرمان لغليها في الماء واستخدام مغلي قشور الرمان في أشياء عدة منها:

يسهل من هضم الطعام وتحسين عمل الجهاز الهضمي وتقليل آلام المعدة والقولون لغناه بمضادات الالتهابات. نظرًا لإحتوائه على مضادات الأكسدة كذلك في تقليل التعرض لتصلب الشرايين وأمراض القلب والشرايين الأخرى، بالإضافة إلى تقليل فرص التعرض للسرطان لا سيما سرطان المعدة. يقضي على البكتيريا الضارة بالفم والتي تسبب التسوس بالأسنان. يخفف من الأعراض التي تنتج عن العدوى الجرثومية مثل الغثيان أو التقيؤ وآلام المعدة. له تأثير فعال في تفتيت الدهون والتخلص منها بسهولة.

فوائد قشور الرمان للعناية بالبشرة

هناك فوائد أخرى لقشور الرمان في الناحية التجميلية تتمثل في:

يستخدم مع زيت طبيعي كزيت الزيتون والسكر في تدليك البشرة لإزالة الجلد الميت المسبب للبقع الداكنة. يعمل على ترطيب البشرة بصورة طبيعية إذا مُزج مع الحليب وتم تطبيقه على البشرة لعشر دقائق. ويخلص البشرة من البثور وحب الشباب في فترة قصيرة إذا استخدام مع ماء الورد ووضعه على الوجه ربع ساعة. أو يستخدم كواقي للشمس إذا ما تم خلطه مع فيتامين e ومجموعة من الزيوت الطبيعية المفيدة للبشرة حسب نوعها، وتطبيقه قبل الخروج للشمس.

طريقة الحصول على مغلي قشور الرمان

يتم تحضير قشور الرمان المطحونة المغلية كالتالي: