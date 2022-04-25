طريقة عمل صوص الباربكيو بالمنزل بكل سهولة لاستخدامه بالكثير من الوصفات

طريقة عمل صوص الباربكيو، يرغب الكثير عند تناول اللحوم والدواجن المشوية بأن يكون بجانبها صوص أو طحينة، ولكن يفضل الكثير صوص الباربكيو فهو ذات طعم رائع ومختلف عن باقي الصوصات، لذلك تقدمه جميع المطاعم بجانب المشويات، حيث يحتوى على نكهة مميزة تعطى طعم رائع للحوم أثناء تناولها بجانبه.

ويعود أصل هذا الصوص إلى الأصول الأمريكية، ويكون ذات طعم حامض مائل للحلاوة والمذاق المختلف، ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة، وتختلف طرق إعداده حسب مذاق كل شخص، فهناك صوصات باردة وصوصات حارة، ولتحضير صوص الباربكيو في المنزل مثل المطاعم وبأقل تكلفة تابعوا هذا المقال.

طريقة عمل صوص الباربكيو بالمنزل

عند طهي المشويات سواء اللحوم أو الدواجن تحرص الأمهات على توفير صوص الباربكيو بجانب تلك المشويات، فهي تعطى مذاق خاص للحوم وتجعلها ذات نكهة ورائحة حلوة، حيث أن معظم مكونات مقادير صوص الباربكيو متوفرة في المنزل، فهو غير مكلف أثناء التحضير في المنزل وكذلك موفر عن شرائه من المحلات، حيث نحتاج إلى المكونات التالية لتحضيره.

مقادير صوص الباربكيو

ثلاث ملاعق كبار من صوص الكاتشب.

1 فص ثوم مفروم.

ملعقتين كبيرتين من السكر البني.

ملعقتين كبيرتين من خل التفاح.

1 ملعقة من الخل الأبيض كبيرة.

كمية بسيطة جدا من الماء.

ملعقة صغيرة من صوص صويا.

مسطردة بودرة نصف ملعقة صغيرة.

بصل بودرة وثوم بودرة ملعقة صغيرة.

كمية بسيطة من الهوت صوص.

قرفة مطحونة ربع ملعقة صغيرة.

رشة بسيطة من الملح والفلفل الأسود.

طريقة عمل صوص الباربكيو

هناك بعض الخطوات التي لابد من الحرص على إتباعها أثناء تحضير صوص الباربكيو في المنزل، حيث يصبح مثل ذات الطعم والمذاق الرائع في المحلات، ولتحضيره بكل سهولة تابعوا الخطوات التالية بكل تكتاها البسيطة.