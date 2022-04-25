نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القطايف بالسمن والعسل بأسهل طريقة لتقديمها بعد الإفطار في المقال التالي
قطايف السمن والعسل، تقدم القطايف بحشواتها وطرقها المختلفة في شهر رمضان باستمرار في الدول العربية بالتحديد على الرغم من أصلها الشامي ولكنها تقدم في العديد من الدول العربية، وكل منطقة تتفنن في طريقة تحضيرها حسبما تشاء حيث يتم تقديم القطايف بالشيكولاتة أو المكسرات أو الكريمة أو بالسمن والعسل، واليوم نعرفكم على طريقة تحضير القطايف بالسمن والعسل حشوة جديدة ومختلفة ولذيذة في نفس الوقت، وكما نعلم فإن القطايف يسهل تحضيرها وخاصةً إذا تم تحضير عجينة القطايف في المنزل لضمان نظافتها وأنها آمنة.
مكونات قطايف السمن والعسل
كما ذكرنا سنقوم بتحضير عجينة القطايف في المنزل فلا يفضل شرائها جاهزة، لهذا نبدأ بتحديد مكونات عجينة القطايف أولًا وهي عبارة عن:
- دقيق أبيض: كوبين كبيران.
- خميرة فورية: ملعقة شاي ذات حجم صغير.
- حليب بودرة: حوالي كوب ونصف كوب فقط أي نوع حليب بودرة.
- سمن: ملعقة طعام ذات حجم كبير ذائبة.
- ماء: كوب واحد.
- بيكنج بودر: ملعقة شاي ذات حجم صغير.
- عسل طبيعي: كمية حسب الاحتياج والذوق.
- زيت: حوالي ربع كوب فقط.
- سكر وملح: رشة بسيطة.
طريقة القطايف بالسمن والعسل
هناك الكثير من الحشوات المختلفة المستخدمة في القطايف والتي تعطي كل منها مذاقًا خاصًا ومميزًا، وتظل حشوة السمن والعسل من الحشوات اللطيفة واللذيذة التي تترك مذاقًا مميزًا وتُحضر أيضًا بطريقة بسيطة كالتالي:
- في بولة عميق يتم إضافة المكونات: البيكنج بودر ورشة السكر والدقيق ورشة الملح وحليب البودرة وفي النهاية نضيف الزيت.
- يجب أن نعجن المقادير السائلة مع الصلبة جيدًا إلى أن تصير كالعجين المتماسك اللين.
- عند الحاجة إلى الماء يتم إضافة كمية بسيطة وبالتدريج حتى يصل العجين الى الدرجة المطلوبة مع العلم أن قوام العجين يفترض أن يكون سائلًا ليسهل تسخينه.
- وبذلك تصبح عجينة القطايف جاهزة ولتسخينها نحتاج إلى صاج كبير نضعه على النار.
- ندهن سطح الصاج بكمية من الزبدة وعندما يسخن الصاج نضع مقدار ملعقتين بحجم كبير من العجين.
- يتم رفع القطايف عن الصاج بمجرد ملاحظة وجود ثقوب في الجزء العلوي.
- ومن ثم يتم حشوها بالسمن والعسل وتزيينها بالسكر.
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