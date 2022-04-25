طريقة عمل دجاج كنتاكي أحلى من المطعم مقرمش وذهبي وشهي جدا

دجاج المطاعم المقلي مشهور بقرمشته وطعمه المميز الذي يختلف كثيراً عن الدجاج المحضر في المنازل، وأكثر نوع الدجاج المقرمش رواجاً هو دجاج كنتاكي ولهذا تبحث ربات المنازل عن سر قرمشة الدجاج المقلي مثل المطاعم.

دجاج كنتاكي في المنزل

بكل سهولة يمكن تحضير دجاج كنتاكي في المنزل بقرمشة المطاعم، كما يلي:

المكونات:

كيلو فخاد دجاج.

مقدار ٢٠٠ جرام دقيق.

حبة بيض.

ملعقتان كبيرتان حليب.

مقدار ٢٠٠ جواك بقسماط.

ملعقة فلفل أسود صغيرة

ملعقة زنجبيل مطحون.

ملعقة فلفل حلو صغيرة.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة كزبرة جافة.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير:

أهم خطوة يجب خلط الدقيق مع كل البهارات في وعاء جانبي. في وعاء آخر نضع البيض مع الحليب ونخفقهم جيدًا حتى تتجانس المكونات. في طبق آخر نضع البقسماط المطحون. ثم نأخذ فخد الدجاج ونغلفه بخلطة الدقيق والبهارات، ثم في خلطة البيض والحليب وفي النهاية البقسماط المطحون ونضعه جانباً. نكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من الكمية بشكل كامل. نحضر مقلاة كبيرة ونضع بها زيت غزير على نار عالية ونضع فيه الدجاج بعد تغليفه. ثم نترك قطع الدجاج المتبلة في الزيت حتى تتحمر وتنضج من الداخل ويصبح لونها ذهبي من الجانبين. في النهاية نضع الدجاج على مناديل المطبخ لتصفيته من الزيت ويقدم.

طريقة عمل دجاج كنتاكي منزلي

المقادير:

فرخة حجمها متوسط مقطعة لثمانٍ قطع.

مقدار ملعقة بابريكا كبيرة.

ملعقة ملح كبيرة.

ملعقة بصل بودر كبيرة.

ملعقة ثوم بودر كبيرة.

عدد ٣ ملاعق مايونيز.

ملعقة زنجبيل مطحون.

مكعب مرقة دجاج.

عدد ٣ أكواب دقيق.

نصف ملعقة شطة صغيرة.

ملعقتان صغيرتان فلفل أسود.

عدد ٣ ملاعق كاتشب.

فلفل أخضر وأحمر مقطعين شرائح.

طماطم شيري مقطعة.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير: