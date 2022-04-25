نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريمة الطبخ في المنزل وب 6 مكونات متوفرة بكل منزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كريمة الطبخ، حيث تميل الأمهات إلى إعطاء الأكلات نكهات مميزة، وتصبح الأكلات شهية مثل المطاعم، لتجذب أبنائها إلى تناول الأكلات المختلفة داخل المنزل وتجنب تناولها في المطاعم حفاظاً على صحتهم، فالكريمة تعتبر من الإضافات اللذيذة التي تميز طعم الأكلات.

وخاصة أن هناك بعض الأطعمة التي عند إضافة كريمة الطبخ عليها تصبح ذات طعم رائع مثل السي فود والمكرونة بالبشاميل وغيرها من الأطعمة، حيث تختلف كريمة الطبخ عن كريمة الحلويات، فكل نوع يختلف في مكوناته واستخداماته، ولكن ترتفع أسعار الكريمة عند شرائها لأنها تصنع من الحليب.

طريقة عمل كريمة الطبخ في المنزل

عند شراء كريمة الطبخ من المحلات نجدها مرتفعة في الثمن، ولكن عند شراء المكونات التي سوف نحتجها لتحضير الكريمة في المنزل نجد أن التكلفة بسيطة وموفرة كثير، وذلك لأن يصبح لدينا كمية أكبر من الكريمة، فهي تحتاج إلى مكونات بسيطة تتوفر معظمها في المنزل، ولتحضير كريمة الطبخ مثل الجاهزة في المحلات نحتاج إلى توفير المقادير التالية.

مقادير كريمة الطبخ

كوبين من الحليب كامل الدسم.

كوب واحد من القشطة.

ملعقة واحدة من النشا.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق.

نصف ملعقة من الملح كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة عمل كريمة الطبخ في المنزل

كريمة الطبخ تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك فهي مفيدة للجسم لاحتوائها في مكوناتها على الحليب كامل الدسم والقشطة المغذية للجسم، والذي تحتوى على نسبة من الدهون الصحية المفيدة للجسم، كما أنه يمكن تحضيرها خلال عشر دقائق من خلال المكونات التي وضحناها، ولتحضير كريمة الطهي ذات الطعم المميز اللذيذ تابعوا هذا المقال.