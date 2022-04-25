أكثر من طريقة لتخزين الثوم

طريقة تخزين الثوم، الثوم من الإضافات التي لا غنى عنها في تحضير معظم وصفات الطعام المختلفة إذ أنه يعطي مذاقًا مميزًا للطعام وفي نفس الوقت مفيد للجسم من حيث توفير عدة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تقوي من مناعة الجسم أيضًا، وفي بعض الأوقات نجد أن الثوم في الأسواق ليس جيدًا أو شاحًا لهذا نتجه إلى تخزين الثوم لاستخدامه فيما بعد.

طريقة تخزين الثوم لاستخدامه بسهولة

تعتبر طريقة تخزين الثوم هي أسهل طريقة من أجل استخدام الثوم جاهزًا فيما بعد عند تحضير الطعام المعتمد على الثوم، ولتخزين الثوم نحتاج إلى المكونات القادمة:

كمية الثوم المرغوب تخزينها.

مقدار من الزيت يفضل النباتي حسب كمية الثوم.

حبة أو حبتين من الفلفل الأحمر الرومي والفلفل الأصفر الرومي.

خطوات التخزين

يتم تقشير كافة فصوص الثوم والتأكد من نظافتها. توضع الكمية كلها في المفرومة من أجل الفرم أو باستخدام المبشرة. يضاف جزء من الفلفل الأحمر على الثوم أثناء البشر ومن ثم نخلطه مع الملح والزيت. وفي برطمان آخر نخلط الكمية المتبقية من الثوم مع الفلفل الأصفر أو يمكن استبداله بفلفل أخضر حار وخلطه مع زيت وملح كذلك ويوضع في رف التخزين ويخرج عند الحاجة.

هل يمكن حفظ الثوم في الثلاجة؟

نعم يمكننا أن نقوم بتخزين الثوم في الثلاجة بسهولة باتباع الخطوات القادمة للتخزين:

إما استخدام فصوص الثوم كاملة ولكن بعد تقشير وتنظيفها أو هرس فصوص الثوم المقشرة وتخزينها وهي مفرومة. من الهام أن نستخدم برطمان من الزجاج نظيف ومعقم ويغلق بإحكام حتى لا تخرج الرائحة أو تنبعث منه وكذلك لعدم وصول الهواء إلى الثوم فيفسد. وإذا كان تخزين الثوم وهو مهروس يضاف له زيت مع ملح حتى لا يصل إليه الهواء. التخزين في الثلاجة يجعل صلاحية الثوم أسبوع إلى أسبوعين كحد أقصى أما لمدة أطول فيفضل التخزين في الفريزر.

نصائح عند حفظ الثوم

هناك نقاط هامة تفرق كثيرًا في تخزين أو حفظ الثوم سواء كاملًا بالقصر أو بعد التقشير أو بعد فرمه وهي: