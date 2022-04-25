أسرار عمل البيتي فور الدايب والقوام الهش بطريقة مميزة وطعم أشهر المحلات

البيتى فور من أهم الحلويات التي يهتم الجميع بتحضيرها وتقديمها في العيد، ويتم عمل البيتي فور بأكثر من شكل وطريقة، وما يميز البيتي فور أنه من اسهل انواع الحلويات التي يمكن إعداده بكل سهولة من خلال المنزل، فهو لا يحتاج سوى بعض المكونات البسيطة التي لا تحتاج إلى تكاليف أو مجهود، وسوف تستمتعين انتي واسرتك يحمل شكل وطعم مثل الجاهز وافضل.

طريقة عمل البيتي فور في المنزل

لكل من يبحث عن طريقة عمل البيتي فور في المنزل، يمكنكم بالفعل القيام بذلك، كما يمكن القيام بتزينه بأجمل الأشكال المميزة سواء بالشيكولاتة أو المربى، وخطوات التحضير هي كالاتي:

المكونات

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

بيضتين.

كوبين من الزبدة.

كوب كبير من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من بشر قشر البرتقال.

رشة ملح صغيرة.

طريقة التحضير