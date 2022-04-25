نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل البيتي فور الدايب والقوام الهش بطريقة مميزة وطعم أشهر المحلات في المقال التالي
البيتى فور من أهم الحلويات التي يهتم الجميع بتحضيرها وتقديمها في العيد، ويتم عمل البيتي فور بأكثر من شكل وطريقة، وما يميز البيتي فور أنه من اسهل انواع الحلويات التي يمكن إعداده بكل سهولة من خلال المنزل، فهو لا يحتاج سوى بعض المكونات البسيطة التي لا تحتاج إلى تكاليف أو مجهود، وسوف تستمتعين انتي واسرتك يحمل شكل وطعم مثل الجاهز وافضل.
طريقة عمل البيتي فور في المنزل
لكل من يبحث عن طريقة عمل البيتي فور في المنزل، يمكنكم بالفعل القيام بذلك، كما يمكن القيام بتزينه بأجمل الأشكال المميزة سواء بالشيكولاتة أو المربى، وخطوات التحضير هي كالاتي:
المكونات
- كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.
- بيضتين.
- كوبين من الزبدة.
- كوب كبير من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من بشر قشر البرتقال.
- رشة ملح صغيرة.
طريقة التحضير
- احضري محضر الطعام، وأضيفي بداخلها الزبدة.
- ثم قومي بإضافة السكر البودرة، واخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح ذات قوام كريمي.
- أضيفي البيض الى المكونات، واعيدي الخفق مرة أخرى جيدًا، وأضيفي إليه الفانيليا أيضًا.
- هكذا قد تم تجهيز الخليط الخاص بالبيتي فور.
- احضري بعد ذلك الدقيق، ثم قومي بنخله جيدًا، واضيفي إليه رشة الملح، والبيكنج باودر، وبشر قشر البرتقال.
- قلبي هذه المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعضها البعض.
- يمكنك إضافة خليط الدقيق، إلى خليط الزبدة والبيض.
- اخلطي كل المكونات مع بعض، وقومي بعجن المكونات حتى تصبح عجينة ناعمة طرية.
- اتركيها ترتاح لمدة ربع ساعة.
- قومي بتشكيل العجينة الى أشكال البيتي فور المرغوب فيها.
- قومي بإحضار صينية مناسبة الحجم.
- افرشي الصينية بورق الزبدة.
- قومي برص البيتي فور عليها.
- ادخلي بعد الانتهاء الصينية داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- اتركيها حتى يتغير لونه من أسفل وأعلى إلى اللون الذهبي.
- بعد الانتهاء اتركيه حتى يبرد، ثم قومي بإخراج البيتى فور من الصينية.
- حضري مربى حسب الرغبة في نوع النكهة.
- ضعي المربى على البيتي فور وقومي بلصق القطعة بقطعة اخرى، ثم يتم تزيينها بصوص الشوكولاتة والفارمسيل.
- اتركي البيت فور حتى يتماسك، ثم يتم تقديمه بعد ذلك بألف هنا.
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