أسهل وأسرع طريقة تساعد علي تبييض الاسنان وإزالة الجير منها بمكونات طبيعية وغير مكلفة

الأسنان البيضاء هي حلم للكثير من الناس، ويوجد الكثير من المنتجات التي قد تستخدم لتحقيق ذلك ولكنها عاليه الثمن، وايضًا تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية، لذلك من الأفضل استخدام المواد الطبيعية التي من شأنها أن تساعد في تبيض الاسنان بشكل رائع، وإزالة الاصفرار بمجرد المداومة على الاستخدام ولذلك سوف نعرض لكم اليوم أهم المواد التي تستخدم في تحقيق ذلك من خلال هذا المقال.

اهم المواد الطبيعية التي تستخدم في تبييض الأسنان وإزالة الاصفرار

هناك مجموعة من المواد التي يمكن أن تستخدم كبديل المعجون أو غسيل للفم وتساعد في التنظيف بشكل قوي وفعال لإزالة أي تجمع الجير أو بقع صفراء، ومن أهم هذه المواد ما يلي:

استخدام صودا الخبز

يستخدم صودا الخبز منذ القدم في التخلص من اصفرار الأسنان وذلك من خلال اتباع الاتي:

تصنع عجينة من صودا الخبز وبضع قطرات من المياه.

ضعي العجينة على فرشاة الاستخدام للأسنان، يتم فرك الاسنان بها جيدًا وغسلها، ثم شطف الأسنان بالماء.

يتم تكرار استخدام هذه الوصفة بشكل يومي لتحقيق النتيجة المطلوبة.

استخدام الفراولة في إزالة الاصفرار من الأسنان

الفراولة لها تأثير فعال من التخلص من تصبغ الاسنان الذي قد ينتج من تناول القهوه والشاي، أو حتى التدخين، ويكون لها مفعول وسريع إذا تم المداومة على استخدامها بشكل يومي، وطريقة الاستخدام كالتالي:

يتم احضار حبة واحدة من الفراولة في كل مرة يتم بها الغسيل.

يضاف إليه ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

يتم هرس المكونات جيدًا مع بعضها البعض حتى تصبح عجينة ناعمة.

يستخدم الفرشاة، ويتم فرك عجينة الفراولة على الأسنان جيدًا، تترك بعد ذلك على الأسنان لمدة دقيقتين، ثم يتم غسل الأسنان بعد ذلك.

استخدام زيت جوز الهند في تبيض الاسنان

يستخدم زيت جوز الهند ليحقق نظافة، وبياض الأسنان المطلوبة بشكل سريع، وذلك من خلال اتباع الآتي: