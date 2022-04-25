نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار المطاعم.. طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية في الفرن بالتتبيلة الخطيرة وإنسي انها تكش أو تفك منك في المقال التالي
كفتة الحاتي من الأكلات الشعبية التي يحبها الكبار والصغار ودائما ما يتم شراء كفتة الحاتي جاهزة ولكن تكون تكلفتها عالية جدًا مع عدم ضمان جودة المكونات ولكن من الأفضل تحضيرها في البيت و ذلك لتوفير تكلفتها وتحضيرها بمكونات من البيت نظيفة وعالية الجودة ولكن لا يعرف الكثير الطريقة التي يمكن اتباعها لتجهيز كفتة الحاتي في البيت مثل المطاعم دون أن تتعرض للتفكك أثناء الطهي, وخلال السطور التالية سنوضح الطريقة الصحيحة والأصلية لعمل كفتة الحاتي في المنزل.
طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية
ماهي المكونات المطلوبة لعمل كفتة الحاتي في البيت
مكونات عمل الكفتة بسيطة جدًا وتوجد في أي بيت بشكل دائم وتتمثل في الآتي:-
- كيلو لحم مفروم.
- بصلتان.
- اربع فصوص ثوم.
- معلقتين دقيق.
- معلقتين بقسماط.
- معلقة ملح.
- ماء بصل.
- معلقة فلفل.
- بهارات.
- حبة طماطم
- حزمة بقدونس.
خطوات عمل كفتة الحاتي في البيت بشكل صحيح مثل المطاعم
يواجه الكثير مشاكل عند تحضير الكفتة مثل أنها تتفكك وتنكمش عند الطهي, وذلك بسبب إتباع طريقة تحضير خاطئة, ويمكن إعدادها بشكل سهل كالتالي:-
- نضع اللحم المفروم الذي يحتوي على كمية من الدهن ليست قليلة حتى تكون الكفتة طرية ولا تنكمش في الفرن, ونضيف عليه البصل المبشور بعد تصفيته من الماء الموجودة به.
- نهرس الثوم ونضعه على الخليط ونقلب ونضع الدقيق والبقسماط الذان يحافظان عليها من التفكك, ونقلب مع الخليط.
- نضع الملح والفلفل والبهارات المفضلة ونقطع الطماطم قطع صغيرة ونضعها على الخليط ونقلب جيدًا حتى تمتزج كل المكونات.
- نضع الخليط في الثلاجة ساعتين مع تغطيته بشكل جيد وبعد ذلك نبدأ في تشكيل الكفتة.
- يتم تبليل الأيدي باستخدام ماء البصل وتعطي ماء البصل لمعان للكفتة وتجعلها طرية وتجعل طعمها مميز.
نضع الكفتة في الطاسة بعد وضع معلقتين زيت بها, ونضعها في الفرن بعد تسخينه على 180 درجة.
- بعد ساعة الا ربع نخرج الكفتة من الفرن ونضع عليها قطعة من الفحم المتقدة ونغطيها.
- بعد عشر دقائق نقدم الكفتة على البقدونس المفروم ومع سلطة الطحينة المفضلة.
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