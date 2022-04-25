بأسرار المطاعم.. طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية في الفرن بالتتبيلة الخطيرة وإنسي انها تكش أو تفك منك

كفتة الحاتي من الأكلات الشعبية التي يحبها الكبار والصغار ودائما ما يتم شراء كفتة الحاتي جاهزة ولكن تكون تكلفتها عالية جدًا مع عدم ضمان جودة المكونات ولكن من الأفضل تحضيرها في البيت و ذلك لتوفير تكلفتها وتحضيرها بمكونات من البيت نظيفة وعالية الجودة ولكن لا يعرف الكثير الطريقة التي يمكن اتباعها لتجهيز كفتة الحاتي في البيت مثل المطاعم دون أن تتعرض للتفكك أثناء الطهي, وخلال السطور التالية سنوضح الطريقة الصحيحة والأصلية لعمل كفتة الحاتي في المنزل.

طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية

ماهي المكونات المطلوبة لعمل كفتة الحاتي في البيت

مكونات عمل الكفتة بسيطة جدًا وتوجد في أي بيت بشكل دائم وتتمثل في الآتي:-

كيلو لحم مفروم.

بصلتان.

اربع فصوص ثوم.

معلقتين دقيق.

معلقتين بقسماط.

معلقة ملح.

ماء بصل.

معلقة فلفل.

بهارات.

حبة طماطم

حزمة بقدونس.

خطوات عمل كفتة الحاتي في البيت بشكل صحيح مثل المطاعم

يواجه الكثير مشاكل عند تحضير الكفتة مثل أنها تتفكك وتنكمش عند الطهي, وذلك بسبب إتباع طريقة تحضير خاطئة, ويمكن إعدادها بشكل سهل كالتالي:-