أسهل طريقة لعمل جل بذور الكتان الكيراتين الطبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن خلال 10 دقائق مغذي ومقوي للشعر

فرد الشعر أصبح من العادات التي لا يمكن لأستغناء عن إتباعها وهناك العديد من الطرق لفرد الشعر منها الطبيعية التي يتم تطبيقها في البيت ومنها الصناعية مثل البروتين والكرياتين وغيرها من مواد الفرد التي يتم تطبيقها في صالونات الشعر ولكن ضررها على الشعر أكبر من نفعها ولذلك الأفضل إتباع الطرق الطبيعية التي تساعد في فرد الشعر, وتتعدد الطرق الطبيعية فهناك العديد من المكونات التي لها قدرة على تنعيم الشعر وسنوضح خلال مقالنا هذا أفضل هذه الطرق الأمنة للتخلص من الشعر الخشن وجعله ناعم ومنسدل.

كيفية عمل الكيرياتين في البيت ببذور الكتان مع النشاللتخلص من الشعر المجعد

بذور الكتان تعد مصدر طبيعي للكرياتين الذي يحتاجه الشعر واستخدامه مع النشا يعمل على تقليل التجعد بشكل كبير وفرد الشعر والتخلص من الهيشان ويمكن استخدام بذور الكتان مع النشا بالطريقة التالية:-

نستخدم معلقتين من جل بذور الكتان على كوب ماء ونغليهم حتى يصبح القوام مثل الجل.

نصفي الخليط ونضيف عليه معلقتين من النشا ونقلبهم جيدًا حتى يمتزجا.

نضع الخليط على الشعر وبعد ذلك نمشط الشعر جيدًا و نتركه حتى يجف على الشعر تمامًا.

نغسل الشعر من الخليط ونجففه ونقوم بترطيبه جيدًا.

طريقة علاج الشعر المجعد في 10 دقائق باستخدام خلطة السكر وزيت الخردل

خلطة الشعر وزيت الخردل تعد سحر للشعر حيث أنه تفك تجاعيد الشعر وتجعل الشعر ناعم كما أن الخلطة تغذي بصيلات الشعر وتقلل من الهيشان بشكل كبير, وتساعد في تقليل التساقط كما أن زيت الخردل من المكونات المعروفة في إنبات الشعر بشكل سريع ويتم تحضير هذه الخلطة بالخطوات الأتية:-