نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحداكي أن لم تبيض هذه الوصفة يديكي بملعقة نشا واحدة تخلصي من اسمرار وتشققات اليدين في 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسمرار الأيدي ووجود تجاعيد بها من أكثر المشاكل التي يعاني منها السيدات وتسبب إحراج كبير لهم, ويظهر الأسمرار في الأيدي بسبب تعرضها للشمس لفترات طويلة وبسبب الجفاف الشديد في الجلد, ويمكن استخدامات كريمات تفتيح للأيدي ولكن لا تظهر نتيجتها بشكل سريع وتحتاج لوقت طويل ولذلك يلجأ السيدات الي استخدام الطرق الطبيعية التي تعمل على تفتيح اليدين ومن أكثر هذه الطرق فاعلية هي النشا , وسنوضح خلال السطور التالية كيفية استخدام النشا لشد جلد اليدين والتخلص من أسمرار الأيدي الي الأبد. طريقة استخدام خلطة النشا السحرية لتفتيح اليدين بشكل فوري خلطة النشا من أفضل الطرق التي تعمل على تبيض الايدي والتخلص من تجعد جلد اليدين وتفتيح عقل الأصابع بشكل سريع من أول استخدام كما أن هذه الخلطة ترطب الأيدي بشكل جيد, ويجب بعد استخدام هذه الخلطة عدم تعرض الأيدي الي الشمس الا بعد استخدام كريم واقي من الشمس عليها لحمايتها من التصبغات والأسمرار, ويتم استخدام خلطة النشا بالطريقة التالية:- نستخدم معلقة من النشا مع معلقة من البيكنج بودر ونضع عليهم معلقة حليب مجفف.

نضع عليهم معلقة خل ومعلقة من زيت الزيتون, ونقلبهم ونضع عليها معلقة زبادي.

نمزج المكونات معًا حتى يتكون كريم ونوزعه على الأيدي ونتركه عشر دقائق حتى يجف.

نغسل الأيدي من الخليط وبعد ذلك نرطب الأيدي بزيت جوز هند أو أي مرطب مفضل. خطوات استخدام الجيلاتين والخل لتبيض الأيدي بشكل سريع الجيلاتين مع الخل من طرق تبيض اليدين الفعالة وتزيل الشعر الخفيف من الأيدي وتزيل طبقات الجلد الداكنة وتفتح اليدين بشكل سريع, ويمكن تحضير هذه الخلطة الفعالة بالطريقة التالية:- نضع معلقتين من الجيلاتين مع معلقة عسل ومعلقة خل.

نضيف عليهم معلقتين من الماء ونقلبهم ونرفعهم على نار هادئة حتى يذوب الجيلاتين.

نضع طبقة من الخليط على الأيدي ونتركه حتى تجف تماما وتكون طبقة متماسكة على الأيدي.

برفق نقوم بتقشير الخليط من اليدين وبعد ذلك نغسل اليدين بماء بارد, ونرطبهم باستخدام الفازلين ويمكن ارتداء جوانتي في اليدين للحفاظ على الترطيب بشكل عميق لفترة طويلة.

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