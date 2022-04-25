كريم الليمون وماء الورد معجزة سيجعلك بيضاء مثل القشطة في ربع ساعة هيزيل سواد السنين من البشرة والجسم

تتعرض البشرة الي الحبوب التي تظهر بسبب البكتيريا وتترك مكانها بقع سوداء في البشرة ومع التعرض للشمس تصبح البشرة غامقة ويكون شكلها غير مفضل ولذلك ما يعاني منه الكثير من السيدات واستخدام الطرق الطبيعية من الوسائل التي تحافظ على البشرة وتساعد في حل مشاكلها المختلفة وهناك العديد من الوصفات التي يمكن اتباعها لتفتيح البشرة والتخلص من اي تصبغات بها أهمها هي الليمون مع ماء الورد سنوضح خلال السطور التالية أهمية هذه الوصفة وطريقة استخدامها للبشرة.

كيفية أعداد الوصفة السحرية لتبيض البشرة بالليمون وماء الورد

الليمون مع ماء الورد من افضل الطرق التي تساعد في التخلص من اي بقع في البشرة وتجعل البشرة أفتح درجتين من أول استخدام حيث أن الليمون يحتوي على فيتامين سي وهو من الفيتامينات التي تزيل أي تصبغات في البشرة وتجعل البشرة صحية ونضرة، ويساعد الليمون في تقليل عملية اكسدة البشرة والتي تجعل البشرة أغمق عند تعرضها لأي ضوء، ويتم استخدام الليمون مع ماء الورد عن طريق خلط كميات متساوية من كب منهم وباستخدام قطعة قطن صغيرة مبلله بالخليط نمسح البشرة ويجب أن تكون البشرة نظيفة ونترك الخليط على البشرة عشر دقائق ونشطفها بماء بارد، ونكرر هذه الخلطة مرتين خلال اليوم وسيلاحظ الفرق في البشرة من اليوم الأول.

ماهي أهمية استخدام الليمون وماء الورد للبشرة

يحتوي الليمون على أحماض بنسب معينة تحتاجها البشرة النضارة، كما أنه يقلل من انتشار البكتيريا على البشرة ويعالج اي حبوب ملتهبة بها.