نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعرايس العيد.. النشا والخل معجزة لتبيض وتفتيح الجسم كله وإزالة سواد السنين هتبقي بيضاء كالؤلؤ في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا من المواد الشائع استخدمها للبشرة وذلك بسبب خصائصها المميزة لها حيث أنه تستخدم بشكل أساسي في تفتيح البشرة والتخلص من أي مشاكل بها, ولكن لا يعرف الكثير من السيدات طريقة استخدام النشا سواء للبشرة أو للجسم بحيث يتم التخلص من أسمرار الجلد بشكل فوري من أول أستخدام وتعد وصفة النشا مع الخل من أفضل الطرق التي يمكن استخدامها لتفتيح أي مكان داكن في الجسم وعلاج الكلف, وسنوضح خلال السطور التالية كيفية تفتيح السواد الجسم والبشرة بشكل فوري.

خطوات استخدام النشا مع الخل للتخلص من أي أماكن داكنة في الجسم أو البشرة

النشا مع الخل من من أفضل الوصفات التي يمكن استخدامها للجلد حيث أنها تعمل على تنظيف مسام الجسم بشكل جيد والتخلص من أي دهون أو جلد ميت على الجلد وتساعد في تبيض الجلد وتعالج أي كلف أو تصبغات, كما أنها ترطب الجلد بشكل جيد وبالتالي تعالج الجفاف, ويمكن استخدام هذه الخلطة بالطريقة التالية:-

نستخدم معلقة من النشا مع معلقة من الخل ونقلبهم.

نضيف عليهم معلقة قهوة ومعلقة من دقيق الأرز ونقلبهم معًا.

نضيف معلقة من الزبادي ونمزج الثلاث مكونات وبعد ذلك يتم استخدام هذا الخليط على البشرة وعلى الجسم.

نترك هذا الخليط على الجسم أو البشرة ربع ساعة وبعد ذلك نفرك الخليط من الجسم ونشطفه بماء بارد.

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