نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقي قشطة.. ضعيها 10 دقائق على الابطين وتخلصي من السواد ورائحة العرق للابد نعومة وبياض كالثلج في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من مزيلات العرق التي يمكن استخدامها للتخلص من رائحة العرق ولكنها تحتوي على الكحول وبعض المواد الكيميائية الأخري التي تسبب مشاكل متعددة في هذه المنطقة مثل انسداد المسام وأسمرار المنطقة كما أنها تسبب ظهور حبوب في المنطقة لذلك من الأفضل استخدام الطرق الطبيعية للتخلص من رائحة العرق وتفتيح هذه المنطقة بسهولة بتكلفة أقتصادية ومكونات لا تسبب انسداد في المنطقة, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة كيفية عمل مزيلات عرق طبيعية في البيت لتفتيح المنطقة والقضاء على رائحة العرق.

كيفية استخدام مزيل عرق طبيعي بزيت جوز الهند لتبيض تحت الأبطين

زيت جوز الهند مع زبدة الشيا من المكونات الطبيعية التي تساعد في تبيض تحت الأبطين, وتقلل من رائحة العرق حيث أنها تقضي على البكتيريا التي تسبب ظهور رائحة العرق في المنطقة, كما أنها يقلل من ظهور الحبوب في هذه المنطقة وتعمل على علاج الكلف, كما أنه يتميز بأنه لا يسبب انسداد في المسام في المنطقة, ويتم تحضيره بالطريقة التالية:-

نستخدم معلقتين من زيت جوز الهند ومعلقتين من زبدة الشيا ونقلب كل منهم معًا حتى يمتزجا.

نضيف عليهم معلقة نشا ومعلقة من الشبه البودر الناعمة ونقلب كل المكونات معًا.

نضيف عليهم معلقة نشا ومعلقة من الشبه البودر الناعمة ونقلب كل المكونات معًا. نضع الخليط في حمام ماء ليذوب على بخار الماء وبعد ذلك نضعها في عبوة ونتركها حتى تتجمد وتتماسك.

نستخدم الخليط على منطقة تحت الأبطين وندلكه جيدًا ويتم استخدامه كل يومين على المنطقة.

خطوات استخدام حليب جوز الهند لصنع مزيل طبيعي للعرق

حليب جوز الهند من أكثر المكونات التي تستخدم لتفتيح تحت الأبطين, وتعمل على التخلص من أي بكتيريا في المنطقة وبالتالي لا تظهر رائحة عرق من المنطقة, تعمل على التخلص من أي حبوب أو كلف في المنطقة أو تصبغات, ويتم استخدامه بالطريقة التالية:-