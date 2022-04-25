نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون رجيم حبة قبل النوم معجزة لتخسيس الكرش والبطن بسرعة الصاروخ هتخسي 20 كيلو في شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خسارة الوزن من المهام الشاقة التي يواجهها الكثير ممن يعانون زيادة في الوزن وترهلات في البطن والجناب بسبب تراكم الدهون, ويزداد وزن الجسم بسبب السعرات الحرارية الزائدة عن احتياج الجسم وبسبب قلة معدل حرق الدهون, وطرق خسارة الوزن متعددة منها التمارين الرياضية التي تحتاج الي الأنتظام فبها وتتطلب وقت كبير والنظام الغذائي الذي قد يكون له أضرار على المدي البعيد مثل نقص العناصر الأساسية في الجسم وخلال السطور التالية سنوضح كيفية التخلص من وزن الجسم الزائد باستخدام حبة واحدة فقط يمكن تناولها يوميًا.

طريقة نسف دهون الجسم خلال ثلاث ايام بحبه من اللبان الدكر

اللبان الدكر معروف بمحتواه من الكولاجين حيث أنه يساعد في شد ترهلات الجلد التي تظهر بسبب تراكم الدهون ويقلل من علامات التمدد التي تشوه شكل الجلد ويزيد من فرصة تكسير الدهون في الجسم وبالتالي يمكن التخلص من الكرش والجناب, ويساعد في تقليل النهم تجاه تناول الطعام وبالتالي فهو فعال جدًا لخسارة الوزن ويمكن استخدام اللبان الدكر مع حبة البركة لأن لها تأثير جيد في خسارة الوزن, ويتم ذلك بإتباع الخطوات التالية:-

نضع كمية من اللبان الدكر في كوب ونضع عليها معلقة من حبة البركة.

نغطي الخليط ونتركه ساعتين حتى يتحول لون الماء الي أبيض وبعد ذلك نضع عليهم معلقة خل تفاح.

نقلب المكونات وبعد ذلك يتم تناولها قبل الذهاب الي النوم لزيادة حرق الجسم للدهون أثناء النوم.

وصفة بذور الكتان لنحت الكرش وشد قوام الجسم

بذور الكتان من أفضل الطرق التي يمكن القيام بها بشكل منتظم للتخلص من مشكلة دهون الكرش, وتحتوي على مجموعة من الألياف التي تسد الشهية وتقلل من السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم كما أنه تحول الجسم الي أله لحرق الدهون وتشد قوام الجسم وتعالج الترهلات, ويمكن استخدامها كالتالي:-