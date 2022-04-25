سحر مفعول ملعقة الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود بطريقة طبيعية وفعالة 100% وبأقل تكلفة

الوجه هو واجهة أي إنسان تعبر عن شخصيته فأصبح تسمين الوجه ونفخ الخدود موضة ترغبها السيدات، ولأن تسمين الوجه ونفخ الخدود يزيد من جمالهم لا يفضلون السيدات الوجه النحيف، لأنه يؤثر على جمال الوجه ويعطي سن أكبر من السن الحقيقي، وتريد السيدات أن تظهر بمظهر جذاب وجمالي وتكون دائما فى سن الشباب، لذلك تبحث عن أحسن الوصفات الطبيعية فتجد أن أفضل وصفة طبيعية هي الخميرة التى لها فوائد عديدة وصحية وغير مضرة ومتوفرة فى كل المنازل وتكلفتها أقل.

وتساعد الخميرة على تسمين الوجه ونفخ الخدود وتخلص البشرة من الرؤس السوداء وتقضي على حب الشباب وتساعد الخميرة على نضارة وحيوية البشرة وتساعد على تفتيح البشرة وتجعل والوجه أكثر شبابا، وفطر الخميرة من البكتريا النافعة للجسم لأنها تحتوي على الفيتامينات َوالمعادن ومصدر مهم للبروتين، يمكن إضافة مواد طبيعية مثل زيت اللوز وماء الورد وعصير الليمون وعسل النحل ولا ترغب السيدات الذهاب إلى مراكز التجميل أو إستخدام مواد كيميائية لأنها مضيعة للمال ولها أضرار كثيرة على المدى البعيد.

مكونات خلطة الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

طريقة عمل خلطة الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود