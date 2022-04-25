معجزة لبان الدكر لشد تجاعيد البشرة وإزالة ترهلات الجلد لبشرة مشدودة وخالية من الخطوط

من أكثر الأمور والمشكلات التي تواجه بشرة المرأة هي تجاعيد بشرة الوجه، والتجاعيد تقلل من نفسيتها وتجعل ثقتها في نفسها أقل وتجعلها أقل جمالا وتجعلها متقدمة فى العمر حتى إذا كانت صغيرة في السن لذلك تبحث المرأة عن حل لهذه المشكلة، وأفضل طريقة ووصفة طبيعية هو لبان الذكر لشد تجاعيد الوجه لما له فوائد عظيمة ومتنوعة لأنه مكون طبيعي يستخدم لشد الوجه ونضارة البشرة، ولأنه يحتوى على مواد طبيعية مثل المعادن والفيتامينات ومادة الكولاجين.

ولبان الذكر يحقق أفضل النتائج بأقل تكلفة ومتوفر في كل المنازل والأسواق دون اللجوء إلى مراكز التجميل وإستخدام الليزر، لأنه مكلف جدا ولا يستطيع بعض السيدات أن ينفق أموال باهظة كما يعتبر لبان الذكر يعالج بعض المشكلات مثل علاج حب الشباب والبقع الداكنة ويفتح البشرة ويوحد لونها ويعالج الهالات السوداء ويمنع التجاعيد من تحت العينين ويخلص البشرة من التصبغات والكلف، ويستخدم أيضا كمرطب طبيعي ويجدد خلايا البشرة.

مكونات وصفة لبان الذكر لشد تجاعيد الوجه

ملعقة واحدة كبيرة من حصى لبان الذكر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الأفوكادو.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

أربعة ملاعق كبيرة من زيت خشب الصندل.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز.

أربعة ملعقة كبيرة من الماء المغلي.

طريقة عمل وصفة لبان الذكر لشد تجاعيد الوجه