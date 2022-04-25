نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك ملعقة فازلين تعالي اقولك هتعمل ايه لبشرتك قبل النوم هتخليكي ملكة جمال في المقال التالي
تهتم السيدات والبنات بتفتيح بشرتهم حتى يظهروا بمظهر جيد لذلك تبحث دائما السيدات والبنات عن طريقة عمل لتفتيح البشرة في المنزل فتجد أن أفضل وأحسن وصفة لتفتيح الوجه هو الفازلين الذي له فوائد عديدة وأمنه فهو يساعد البشرة على التفتيح ويعمل على تغذيتها ويحمى البشرة من الجفاف وخاصة في فصل الشتاء يعمل على ترطيب وتنعيم البشرة من البرد القارس، وتحميها من أشعة الشمس المحرقة في فصل الصيف ويزيل أى شوائب عالقة بالبشرة ويعمل الفازلين أيضا على ترطيب الشفاه.
وتستخدم السيدات الفازلين كمزيل للمكياج وليس له أعراض جانبية، ويوجد العديد َمن وصفات الفازلين الذي يعمل على تبييض الوجه منها خلطة الفازلين وماء الورد والكركم والليمون وزيت الزيتَون، والجلسرين الذي يساعد كثيرا في تبييض الوجه، وتصنع وصفة الفازلين مع المواد الطبيعية بأقل تكلفة ومتوفر عند جميع العطارين، ولا تقضل السيدات تبييض الوجه بإستخدام المواد الكيميائية التي تتلف البشرة وتؤثر عليها وغير هذا تكلفتها عالية جدا وليس في متناول جميع السيدات.
مكونات خلطة الفازلين لتبييض الوجه
- إثنين ملعقة صغيرة من الفازلين..
- ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون
- ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون .
- إثنين ملعقة صغيرة من الجلسرين.
- واحد بياض بيضة.
- ملعقة واحدة صغيرة من الكركم.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة واحدة صغيرة من النشا.
طريقة عمل خلطة الفازلين لتبييض الوجه
- أولا نقوم بتحضير إناء نظيف ونضع فيه إثنين ملعقة صغيرة من الفازلين وملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون وإثنين ملعقة صغيرة من الجلسرين وواحد بياض بيضة وملعقة واحدة صغيرة من الكركم.
- ونضيف ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وملعقة واحدة صغيرة من النشا ونقوم بمزج هذا الخليط جيدا حتى نحصل على قوام كريمي ومتماسكة وقبل أن نضعه على البشرة نقوم بتنظيف الوجه جيدا بالماء الفاتر وننظفة من أي شوائب.
- وبعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط الكريمى على الوجه ونوزعه وجيدا ويترك لمدة نصف ساعة ويمكن وضعه ليلا أو نهارا وسيتم ملاحظة أفضل النتائج حتي تظهر السيدات بمنظر لائق وجذاب باستخدام وصفة الفازلين الرائعة.
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