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تحب السيدات الظهور بشكل جميل وجذاب ولكي تظهر أمام الناس بشكل جميل هو وضع المكياج الذي يظهر جمالها وأنوثتها خاصة أحمر الشفايف الطبيعي الذي هو من أكثر مستحضرات التجميل إستخداما، ويصنع في المنزل بأقل التكاليف وآمن وصحى ولا يضر ولا يؤذي الشفايف بل بالعكس فهو يحافظ عليها من التشققات والجفاف، ويلمع ويرطب الشفايف ولأنه مكون طبيعي فهو يحافظ على الشفايف، ويصنع أحمر الشفايف الطبيعي في المنزل الذي يتكون من العديد من المكونات المتوفرة في المنازل والأسواق بتكاليف رخيصة ويتميز بسهولة تحضيره مثل شمع الكرونبا وشمع الأرز وزبدة الشيا وزيت الخروع وشمع الكرونبا ومسحوق البنجر أو لون أحمر طبيعي على حسب الرغبة، ويتوافر أحمر الشفايف في الأسواق إذ إنه له العديد من الأنواع والألوان ولكن لا تفضله السيدات لأنه يحتوى على مواد كيميائية تسبب لها الضرر. مكونات أحمر شفايف طبيعي إثنين ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة صغيرة من شمع الكرونبا.

ملعقة واحدة صغيرة من شمع الأرز.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة من شمع العسل.

إثنين ملعقة صغيرة من زبذة الشيا.

نصف ملعقة واحدة من الفازلين.

ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق البنجر أو لون أحمر طبيعي. طريقة عمل أحمر شفايف طبيعي في البداية نقوم بوضع إناء على نار متوسطة ونضع فيه ملعقة واحدة صغيرة من شمع الكرونبا وملعقة واحدة صغيرة من شمع الأرز و ملعقة واحدة صغيرة من زبدة الشيا ونقلبهم جيدا لمدة خمسة عشر دقيقه على الأقل حتى يذوب الشمع مع الزبدة.

ثم نرفع هذا الخليط من على النار ثم يضاف إلى هذا الخليط إثنين ملعقة صغيرة من زيت الخروع وملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند ونقوم بوضع نصف ملعقة صغيرة من الفازلين.

وأخيرا نضع في النهاية ملعقة واحدة صغيرة من البنجر أو لون أحمر طبيعي على حسب الرغبة.

ثم نضعه في علبة زجاجية ثم نترك هذا الخليط في الثلاجة حتي يبرد ويتماسك جيدا ونستخدم هذا الخليط بإستخدام فرشاة الروج للحصول على لون أحمر طبيعي للشفايف. عمر شويل - جدة أصنعي أحمر شفاة طبيعي ثابت في المنزل بمكونات غير مضرة تمتعي بشفاه ولون جذاب - ثقفني

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