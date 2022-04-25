بمقادير مظبوطة..طريقة عمل الكعك الناعم الدايب الناعم بمكونات اقتصادية مش هتشرية تاني من تانى

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طريقة عمل الكعك الناعم الدايب الناعم بمكونات اقتصادية، الكحك الناعم من أشهى الوصفات التي تقدم في العديد من المناسبات ومنها الأفراح، وكذلك من أهم الوصفات التي تقدم في الأعياد ويفضلها الكثير من البلاد العربية فهي من المخبوزات التي لا تحتاج إلى أي مقادير أو إمكانيات كثيرة وتتم بطريقة سهلة وبسيطة، ولكن لا بد من اتباع الطريقة المضبوطة حتى تحصل على كحك ناعم مثل المحالات. طريقة عمل الكعك الناعم الدايب الناعم يتم تحضير الكحك الناعم بمكونات بسيطة كالتالي: مقادير عمل كحك ناعم كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من السمن.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشه ملح.

نصف كوب لبن.

ملعقة صغيرة خميرة جافة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة رائحة كحك.

100 جرام سمسم.

سكر بودرة للتزيين.

للحشو

ربع كيلو ملبن.

ربع كيلو عجمية. طريقة تحضير الكحك الناعم إحضار وعاء عميق ويكون جاف، ثم يتم وضع المواد الجافة من الدقيق والسكر والسمسم ورائحة الكعك والخميرة والبيكنج باودر ولا ننسى رشه الملح.

يتم مزج جميع المكونات جيدًا ثم بعد ذلك يتم تسخين السمن وإضافته على الدقيق مع التقليب المستمر حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

يتم إضافة اللبن وإذا كانت العجينة تحتاج إلى إضافة بعض السوائل يتم إضافة ملعقة من الماء أو اللبن وهذا يرجع إلى نوع الدقيق وكمية الرطوبة داخله، الأهم العجن حتى تحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

نستمر في العجن ثم بعد الانتهاء نترك العجينة حتى ترتاح لمده ساعة أو حسب درجة حرارة الغرفة.

يتم تشكيل عجينة الكحك الناعم على هيئة كرات صغيرة ثم نشكلها بالمناقيش الخاصة بذلك وعمل الأشكال المفضلة.

على هيئة كرات صغيرة ثم نشكلها بالمناقيش الخاصة بذلك وعمل الأشكال المفضلة. كما يمكن حشو العجين بأي مادة مفضلة مثل الملبن أو بالعجوة أو العجمية.

تشكل على هيئة كرات صغيرة ويتم فتحها وحشوها بهذه الحشوات المفضلة.

توضع عجينة الكحك الناعم بعد التقطيع والتشكيل في صاجات الفرن، يحتاج الكعك إلى درجة حرارة هادئة حتى يصير لونه ذهبيا فاتحا.

بعد التقطيع والتشكيل في صاجات الفرن، يحتاج الكعك إلى درجة حرارة هادئة حتى يصير لونه ذهبيا فاتحا. نتركه حتى يهدأ ثم يقدم في أطباق التقديم ويزين بالسكر الناعم أو يقدم كما هو دون تزيين أو بالطريقة المفضلة ويتم تناوله بمفرده أو مع كوب من الشاي وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة بمقادير مظبوطة..طريقة عمل الكعك الناعم الدايب الناعم بمكونات اقتصادية مش هتشرية تاني من تانى - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمقادير مظبوطة..طريقة عمل الكعك الناعم الدايب الناعم بمكونات اقتصادية مش هتشرية تاني من تانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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