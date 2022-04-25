نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناعم وحرير.. كريم بانثينول وزيت جوز الهند للشعر ستيغير شعرك وشعر بنتك 180 درجة ونتائج فورية في المقال التالي
كريم بانثينول وزيت جوز الهند للشعر من أفضل الكريمات التي تساعد على ترطيب الشعر كما لها أثر ملحوظ في فرده من أول مرة، ويعالج أيضًا هيشان الشعر وتقصفه. والمكونات سهلة وسعرها بسيط ويمكنك تحضير الكريم في المنزل بسهولة، فإذا كنت تريدين معالجة شعرك في وقت قصير وبنتيجة مرضية لك فجربيه ولن تندمي.
كريم بانثينول وزيت جوز الهند للشعر
عندما نضيف هذا الكريم مع زيت جوز الهند لكِ أن تتخيلي مدى الفائدة التي سوف تعم على شعرك، وتفاصيل تلك الوصفة كالآتي:
المكونات
- ملعقة كبيرة من كريم بانثينول متوفر في الصيدليات.
- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.
طريقة التحضير
- نضيف زيت جوز الهند إلي كريم بانثينول ونخلطهم جيدًا.
- نغسل الشعر وننجففه ثم نقسمه ليسهل توزيع الخليط عليه.
- نفرد الخليط على الشعر مع التدليك ونضع الغطاء الحراري للرأس.
- نفعل ذلك قبل النوم وفي الصباح نغسل الشغل بالشامبو.
- نكرر الوصفة للحصول على نتيجة سريعة.
فوائد كريم البانثينول
- يحسن تلف الشعر ويعيد للشعر حيويته.
- يقوي الشعر ويساعد في علاج التساقط.
- يرطب الشعر ويضيف له اللمعان المطلوب.
- يعمل على تقوية بصيلات الشعر.
- يحمي الشعر من التقصف.
- يحافظ على لون الشعر.
- يفرد الشعر المجعد ونلاحظ النتيجة من أول استخدام.
طريقة استعمال كريم بانثينول للشعر
يمكن استخدام كريم بانثينول بطرق عدة، بوضعه على الشامبو أو الزيوت المستخدمة في التصفيف كالتالي:
- كريم بانثينول مع زيت الزيتون، حيث ضيف كريم بانثينول لزيت الزيتون مع زيت اللوز نخلطهم ووضعهم على الشعر لمدة ساعة.
نتركه لمدة ساعة ثم نغسل الشعر بالشامبو.
- كريم بانثينول مع البلسم، حيث نضيف كريم بانثينول إلى البلسم ونضعه على الشعر لمدة دقيقتين مع التدليك، ونشطف الشعر بالماء ونسرحه.
- وكريم بانثينول مع زيت اللوز، حيث نخلط زيت اللوز مع كريم بانثينول ونضعهم على الشعر مع التدليك، ونتركهم لمدة ربع ساعة ونغسل الشعر بالماء.
كريم بانثينول للشعر المجعد
المكونات
- أنبوبة من كريم بانثينول.
- ملعقة من زبدة الشيا.
- ملعقة من زيت ڤيتامين E.
- وملعقة من زيت الجوجوبا.
- ملعقة من زيت الجلسرين.
- وملعقة من زيت الأفوكادو.
- ملعقة من زيت الأرجان.
التحضير
- نخلط جميع المكونات ونضعهم على الشعر بعد غسله ونتركه لمدة ساعة.
- نغسل الشعر بالشامبو ونكرر الوصفة مرة كل أسبوع.
بعد أن عرضنا أهمية استخدام كريم بانثينول وزيت جوز الهند للشعر تأكدنا أنه فعال للغاية في إصلاح مشاكل الشعر بكافة أنواعها، إلى جانب عرضنا لمميزاته ومكوناته وكيفية استخدامه.
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