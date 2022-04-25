دايب وهش.. سر الكعك الهش وكيف تتحكمي في درجة نعومة الكحك بمكون واحد فقط لطعم تحفة

تشتهر السيدات في مصر بخبز الكعك في أيام العيد، وفي بعض المناسبات السعيدة كالأفراح، والقليل من الناس يقومون بالشراء تسهيلاً على أنفسهم، ولكن الجزء الأكبر من السيدات يصنعون الكعك في المنزل، لأن هؤلاء السيدات أيضاً لديهم طرق سهلة يحصلون بها على الكعك الهش اللذيذ، حتى وإن كان في ذلك تعب ومجهود كبير في التحضير، لكن الطعم الرائع الذي يحصلون عليه يجعلهم ينسون التعب، ولأن الكعك له مقادير معينة يجب اتباعها كما أن هناك طريقة، وسر للكعك الهش، وليس كل السيدات يعلمون هذا السر.

سر الكعك الهش

السيدات يصنعون الكعك في البيت لضمان نظافة، وطعم الكعك، ولكن هناك فئة أخرى من الناس يقومون بالشراء من المخابز أو السوبر ماركت أو المحلات أو من السيدات الذين يصنعون الكعك في المنزل ويقومون ببيعه، حتى وإن كان في بعض الأحيان يكون طعم ونعومة الكعك الجاهز أفضل بكثير من الذي يتم صنعه في المنزل، وتمت معرفة السبب والسر الذي يجعل الكعك ناعم هو كثرة العجن، ولكن السر الحقيقي هو كمية المياه التي تضعينها لعجينة الكعك، لأن المياه هي السبب الرئيسي في الفرق الذي يحدث في نعومة أو قرمشة الكعك، قللي نسبة المياه حتى تحصلين على كعك ناعم طري يذوب في الفم عند أكله، وإذا أردت أن تصنعي كعك مقرمش خشن فزودي نسبة المياه في العجن.

مقادير الكعك

1 ك دقيق.

1/2 ك سمن.

ملعقة رائحة الكعك.

سمسم “إذا أردت”.

ملعقة خميرة” أضيفيها على الدقيق.

ملعقة سكر مطحون.

1/2 كوب من المياه إذا أردت أن تصنعي كعك ناعم، وإذا أردت أن تصنعي كعك مقرمش فضعي كوب من المياه.

متى تضعين الكعك في الفرن؟

بعد أن تنتهي من عجينة الكعك وتشكيلها في الصينية، ستتركيها لتخمر، وعندما تظهر الشقوق على وجه الكعكة، فذلك يعني أنه حان الوقت لإدخالها الفرن حتى تستوي وتصبح جاهزة للأكل.

تختلف أنواع الدقيق عن بعضها، وهناك أنواع تشرب كمية السمن كلها، وعليكي أن تحرصي، حتى تحصلين على الكعك الناعم الذي تريديه، وبالهناء والشفاء، استمتعي بالكعك الناعم إذا استخدمتي وصفة سر الكعك الهش.