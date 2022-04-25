وصفة طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفة بوصفة خارقة وكل أسرار الهنديات لن يتوقف عن النمو

وصفة طبيعية لتطويل الشعر، يعتبر الشعر علامة من علامات الجمال لدى المرأة لذلك تحرص كل امرأة على الاهتمام بشعرها لأنه يزيد من جمال أنوثتها، لكن يتعرض لمشاكل عديدة منها تساقطه وقلة نموه واستعمال منتجات تضر الشعر والعوامل المناخية والتعرض المباشر لأشعة الشمس والمشاكل النفسية كالتوتر وعدم اتباع نظام غذائي صحي، كل تلك أسباب تؤدي إلى ضعف وتهالك خصلات الشعر، فيجب شرب مياه كثيرة لأنه يساعد على نمو الشعر والنوم لساعات كافية وعدم تعرض الشعر للحرارة باستخدام مجفف الشعر لأنه يزيد من تلفه، كما أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر سوف نقدمها لكم من خلال السطور القادمة.

وصفة طبيعية لتطويل الشعر

زيت جوز الهند وزيت الأفوكادو والعسل، حيث يعتبر زيت جوز الهند من المعادن الهامة للشعر لأنه يحتوي على أحماض دهنية ومضادات لأكسدة التي تساعد على تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته ويمكن استخدامه في الوصفة التالية:

المكونات

واحد ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من العسل صغيرة.

ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونخلط فيه زيت جوز الهند والعسل وزيت الأفوكادو حتى تمتزج المكونات جيدا.

نضع الخليط السابق على الشعر بدءا من فروة الرأس حتى نهاية الشعر مع التدليك الخفيف لفروة الرأس وتركه لمدة 10 دقائق.

نشطف الشعر بالماء الدافئ ثم غسله بالشامبو الناقى.

تكثيف الشعر

زيت الخروع: من الزيوت الهامة التي تحتوي على أحماض دهنية ومضاد للميكروبات، وله تأثير فعال في إزالة القشرة من الرأس حتى يتغذى الشعر من الداخل جيدا، ويمكن استخدامه كما يلي:

نحضر وعاء صغير ونضع فيه مقدار مناسب لطول وكثافة الشعر من زيت الخروع.

ندفيه في الميكروويف لمدة 10 ثوان.

ندلك فروة الرأس بأطراف أصابعنا بزيت الخروع.

يتم ترك زيت الخروع على الشعر لمدة 15 دقيقة.

نغسل الشعر بالشامبو.

وصفة الصبار والبيض لتطويل الشعر

المكونات

هلام الصبار.

صفار بيضة.

زيت جوز الهند.

طريقة التحضير