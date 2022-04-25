نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة القهوة لعلاج شيب الشعر نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخرى في المقال التالي
وصفة القهوة للقضاء على الشيب هو أحد الوصفات المشهورة التي يمكن من خلالها الحصول على شعر بلون غامق، حيث أن الشعر الأبيض يسبب ازعاج لبعض السيدات التي وصلت لسن الأربعين والخمسين والستين، وتنزعج أي فتاه بشكل عام من احساسها بالتقدم في العمر.
وصفة القهوة للقضاء على الشيب
يتم تلوين الشعر الأبيض باستخدام القهوة، لأنها لا تمتلك أي آثار جانبية تضر بصيلات الشعر، وذلك على عكس منتجات صبغ الشعر الصناعية التي قد تؤدي إلى احتراق جذور الشعر والتهاب فروة الرأس، ويتم تحضير الوصفة كما يلي:
- نصف كوب قهوة أي نوع.
- ربع كوب كاكاو خام.
- نصف كوب جيل صبار.
- ملعقة من العسل.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- عصير ليمونة.
- ملعقة من بودرة دم الغزال الحمراء من محل العطارة.
طريقة التحضير والاستخدام
- يتم عجن كافة المكونات السابقة جيدا باستخدام ملعقة.
- ثم يتم تقسيم الشعر إلى نصفين.
- ثم يتم توزيع الخليط على كل نصف حتى يصل الخليط إلى جميع أجزاء وبصيلات الشعر.
- ثم نلف الشعر بكيس بلاستيك لمدة 4 ساعات.
- يتم شطف الشعر بالماء الفاتر.
- يتم ترطيب الشعر بأي نوع زيت.
- تكرر تلك الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على اللون المطلوب.
معجزة القهوة لعلاج شيب الشعر نهائيا
يتم صبغ الشعر الأبيض من خلال القهوة المطحونة كما يلي:
- نصف كوب قهوة خام مطحونة.
- نصف كوب حناء طبيعية.
- ربع كوب مغلي الكركدية.
- ربع كوب مغلي الشاي الأحمر.
- كوب زبادي.
طريقة التحضير والاستخدام
- في طبق عميق يتم عجن كافة المكونات السابقة جيدا باليد.
- ثم نترك العجين لمدة ربع ساعة لتختمر.
- ثم يتم غسل الشعر جيدا للتخلص من أي زيت أو كريمات عالقة في الشعر.
- ثم يتم تجفيف الشعر بالمجفف الكهربائي أو بفوطة قطنية.
- ثم يتم تقسيم الشعر إلى 5 أجزاء.
- ثم باستخدام أطراف الأصابع يتم توزيع الخليط على الشعر بالكامل.
- لابد من وصول الخليط إلى كافة جذور وأطراف الشعر.
- يتم لف الشعر بكيس نايلون لمدة 6 ساعات متواصلة.
- يتم شطف الشعر بالماء الفاتر.
- يتم ترطيب الشعر بزيت جوز الهند.
- تكرر تلك الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على درجة اللون المطلوبة
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