الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا كأنه متسشور شعرك هيصبح ناعم جدا مثل الحرير

فرد الشعر الخشن بالنشا هي وصفة سهلة وبسيطة يمكن من خلال المداومة عليها الحصول على شعر ناعم ومفرود، حيث أن الشعر الخشن غير محبوب، بسبب كثرة الهيشان وملمسه الخشن ومظهره المتقصف، فيقوم النشا بتنعيم الشعر الخشن، كما أنه يقضي على تجاعيد الشعر، ويجعل الشعر سهل التسريح، لذا نقدم لكم كيفية فرد الشعر الخشن باستخدام النشا

فرد الشعر الخشن بالنشا

يمكن تنفيذ هذه الوصفة من أجل الحصول على شعر ناعم وذات ملمس رقيق، حيث يتم تحضير الوصفة كما يلي:

ربع كوب عسل.

ثلث كوب زيت جوز الهند.

ثلث كوب زيت الخردل.

ثلث كوب زيت الجرجير

ربع كوب زبادي.

ثلث كوب زيت السمسم.

نصف كوب نشا.

طريقة التحضير والاستخدام

في طبق عميق نقوم بخلط كل المكونات السابقة جيدا معا، ويفضل وضع الخليط في الخلاط الكهربائي لتنعيمه جيدا.

في علبة محكمة الغلق نقوم بوضع هذا الخليط بداخلها، والاحتفاظ به في الثلاجة لوقت الاستخدام.

يتم غسل الشعر من أي زيوت قبل تطبيق الوصفة.

نقوم بتوزيع الخليط على الشعر بالكامل.

نلف الشعر في كيس نايلون لمدة 4 ساعات.

نلف الشعر بفوطة قطنية ساخنة مبللة بقطرات من الماء الساخن، لتسهل تفاعل الخليط مع الشعر.

يتم شطف الشعر بالماء الفاتر.

تكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا

تعتبر تلك الوصفة سهلة وبسيطة لفرد الشعر باستخدام النشا، حيث يتم تحضيرها كالتالي:

نصف كوب نشا.

ربع كوب ماء.

ملعقتين عسل.

ملعقتين خميرة فورية.

كوب زبادي.

ملعقة من جيل الصبار.

ربع كوب زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام