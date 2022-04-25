وصفة الفازلين لتفتيح وتبييض الوجه وترطيبه وإزالة الجفاف والجلد الميت من أول أستخدام

كل فتاة أو إمرأة ترغب في الحصول على بشرة تكون بيضاء ونقية ولا يوجد بها أي عيوب أو مشاكل فأحيانا نجد العديد من المشكلات التي تكون موجودة على البشرة، فمن المعروف أن أي مشكلة توجد بالبشرة تتسبب في إزعاج كبير جدا لدى الفتاة وتشعر أحيانا بالخجل، ومن ضمن هذه المشكلات هي مشكلة إسمرار الوجه أو التصبغات والكلف أو وجود بقع داكنة وكذلك الحروق التي تظهر من التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة، ومن ضمنها أيضا مشكلة الهالات السوداء والرؤوس السوداء ووجود المسام الواسعة أو ظهور حب الشباب ويوجد غير ذلك العديد، ولكن من أكثر الأشياء التي تشغل بال جميع الفتيات هي إسمرار الوجه.

لذلك كلا منهم يسعون إلى إستخدام كل الأدوات التي تعمل على تبييض الوجه، فممكن أن نستخدم مستحضرات التجميل فهي تساعد على تفتيح البشرة بشكل جيد ولكن تساعد على ذلك بشكل مؤقت فعندما نقوم بغسل الوجه فسوف نعود للون البشرة الأسمر كما كان، أو من الممكن أن نجد عدد منهم يستعملون كريمات تبييض البشرة ولكن يكون لها آثار سلبية تظهر على الوجه بعد فترة من الوقت، فمن الأفضل أن نستخدم خلطة الفازلين الطبيعية حيث أنها تتكون من مواد طبيعية مفيدة للبشرة.

مكونات خلطة الفازلين لتبييض الوجه

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة الفازلين لتبييض الوجه