معجزة كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك بدون تجاعيد أو هالات سوداء

كريم الفازلين والقرنفل هي طريقة سهلة ومضمونة للحصول على بشرة لامعة ونقية ومشرقة وخالية من العيوب، حيث أن البقع الداكنة والبثور تتسبب في مظهر غير لطيف لشكل الوجه والبشرة، وبسبب ذلك يتم التعرض لحرج شديد بسبب شكل الوجه الممتلئ بالعيوب والشوائب، لذلك يمكن الاعتماد الكلي على خليط الفازلين والقرنفل من أجل تصفية البشرة من أي شيء يجعلها غير جميلة ومشرقة، فالفازلين يقوم بترطيب البشرة وتنعيمها وحمايتها من أشعة الشمس الضارة ويخلص من التجاعيد ويعمل علي شد البشرة.

كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة

لابد من تنفيذ هذه الوصفة السحرية من أجل الحصول على بشرة بيضاء وجميلة، حيث يتم تحضير الوصفة كالتالي:

ملعقتين من الفازلين.

ملعقة كبيرة من أعواد القرنفل.

ملعقة من زبدة الشيا.

طريقة التحضير والاستخدام

في إناء صغير نقوم بإذابة زبدة الشيا مع الفازلين جيدا.

ثم نقوم بغلي أعواد القرنفل في ربع كوب من الماء.

ثم نقوم بتصفية القرنفل من الماء.

ثم نقوم بخلط مغلي القرنفل مع خليط الفازلين وزبدة الشيا.

نحتفظ بالخليط في الثلاجة.

يتم دهن البشرة بهذا الخليط يوميا في المساء دون الحاجة إلى شطفه.

معجزة كريم الفازلين والقرنفل للتفتيح الفوري للبشرة

يمكن تنفيذ هذه الوصفة في المنزل بكل سهولة لتفتيح البشرة الداكنة وإزالة الاسمرار، حيث أن القرنفل والفازلين مكونات متوفرة في كل منزل، ويمكن تنفيذ الوصفة كما يلي:

ربع كوب من القرنفل المطحون الناعم.

3 ملاعق من الفازلين.

ملعقة سكر.

عصير ليمونة.

ملعقة من الجلسرين.

ملعقة من أي زيت نباتي.

طريقة التحضير والاستخدام