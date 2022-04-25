نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق الشرقي.. طريقة عمل المدلعة بمقادير مظبوطة 100% والطعم خرافي أحلى من الجاهزة ستبهرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل المدلعة حيث تعتبر من أهم الحلويات التي تقدم في شهر رمضان الكريم وهي ترجع أصلها إلى مدينة دمياط وطنطا وتحتوي على خليط من القشطة والبسبوسة والكنافة، لذلك نقدم لكم في مقالنا اليوم الطريقة الصحيحة لإعدادها داخل المنزل.

طريقة عمل المدلعة

حيث تحتوي المدلعة على ثلاث طبقات من الكريمة والبسبوسة والكنافة وتحتاج إلى المقادير التالية:

مكونات البسبوسة

كوب ونصف من دقيق السميد

2 ملعقة كبيرة لبن بودر

نصف كوب سكر

نصف كوب سمن مع زيت

كوب لبن

2 ملعقة جوز هند

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

رشة ملح

2 ملعقة عسل أبيض

طريقة التحضير

يتم إحضار إناء واسع على النار ويوضع اللبن البودر حتي يصل إلى اللون الذهبي ثم يرفع من على النار ثم يوضع عليه دقيق السميد والسكر والملح والبكينج بودر وجوز الهند ومزجهم جيدا.

ثم يوضع السمن والزيت ويتم مزجهم جيدا مع دقيق البسبوسة ثم يوضع اللبن والعسل الأبيض ثم يتم إحضار إناء واسع ويدهن بالسمن البلدي ويتم وضع خليط البسبوسة فيه ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يتم الحصول على لونا ذهبيا.

طريقة تحضير شربات المدلعة

كوب سكر كبير

كوب ماء

يتم وضع كل المكونات في إناء واسع على النار حتى تصل إلى درجة الغليان ويتم تسقية البسبوسة ب 3/4 كمية الشربات ويترك الباقي لتسقية الكنافة.

طريقة عمل الكنافة

1/4 كيلو كنافة

1/4 كوب سمن بلدي

1/4 كوب سكر

طريقة تحضير الكنافة

يتم خلط الكنافة مع السمن والسكر البودر ويتم وضعها في أناء واسع مدهون بالسمن البلدي وتدخل الفرن حتي نحصل على لون ذهبيا.

كريمة المدلعة

كوب كريم شانتيه

نصف كوب سكر بودر

كوب من اللبن المثلج

الشكل النهائي

يتم وضع المكونات سويا ويتم خفقها لمدة 7 دقائق حتى يتم الحصول على قوام ثقيل ثم توضع عليه عبوة قشدة لإعطاء مذاق لذيذ.

ثم يتم تسقية الكنافة بعد خروجها من الفرن بباقي كمية الشربات، وتوضع كمية من كريمة المدلعة.

ثم توضع طبقة من البسبوسة، ثم توضع كمية من كريمة المدلعة مرة ثانية وتزين وجهها بالكراميل وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل المدلعة حيث تم عرض طريقة إعدادها بالتفصيل لأنها من الحلويات الرمضانية الشهية التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، لذلك لابد من عدم الافراط في تناولها حفاظا على الصحة العامة.