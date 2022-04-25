طريقة عمل الكفتة مثل الحاتي بالتتبيلة الأصلية لمذاق رائع لن يستطيع أحد التفرقة بينها وبين الجاهزة

تعتبر كفتة الحاتي واحدة من الأكلات التي تود الأمهات أن تحضرها في المنزل دون الحاجة إلى شرائها، حيث تمتاز برائحة وطعم مختلفين عن التي تقوم الأمهات بإعدادها في المنزل، لذلك سوف نقوم بمساعدتك لتتعرفي على طريقة عمل الكفتة مثل الحاتي من خلال عرضها في السطور القادمة حتى لا تقوم بشرائها مرة أخرى، وتعتاد على عملها دوماً بسهولة.

طريقة عمل الكفتة مثل الحاتي

إليك أبسط الطرق التي يمكنك أن تعد الكفتة بها مثل التي يعدها الحاتي، وذلك كما يلي:

المكونات

هذه المقادير تناسب ربع كيلو من اللحم المفروم، يمكنك أن تضاعف الكميات حسب رغبتك.

حزمة من البقدونس الأخضر الطازج.

حبة واحدة متوسطة من البصل الأحمر.

ربع ملعقة من السبع بهارات.

وربع ملعقة من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

ملح طعام حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

طريقة الكفتة المشوية

في الكبة الكهربائية افرمي البصل فرماً ناعماً، ثم قومي بالضغط عليه لتصفيته من الماء الموجود به، ووضع الماء الخارج منه في طبق آخر.

قطعي البقدونس إلى قطع صغيرة جداً.

قومي بوضع اللحم وأضيفي إليها تفل البصل، ثم ضعي البقدونس وقلبيهم قومي بإضافة السبع بهارات.

ضعي البهارات المشكلة، ثم قومي بوضع الفلفل الأسود والملح حسب رغبتك وقلبي وتذوقها لتتأكد أن نسبة الملح مناسبة.

الآن استخدمي أسياخ وابدأي في تشكيل عجينة الكفتة على الأسياخ، فعليك أولاً أن تبللي يديك بماء البصل، ثم تشكل الكفتة إلى أن تنتهي من باقي الكمية.

اتركي اللحم المشكل في الفريزر لمدة ربع ساعة، واشعلي الفرن على درجة حرارة عالية.

ادخلي الأسياخ في الفرن الساخن واتركيها حتى تنضج، ثم اقلبيها على الناحية الأخرى.

أشعلي قطعة كبيرة من الفحم واخرجي الكفتة من الفرن، ثم ضعي الفحم على ورقة من البصل، وقومي بإطفائها بالزيت.

غطي طبق الكفتة فوراً.

قدميها بعد ذلك في أطباق التقديم مع سلطة الطحينة الشهية.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل الكفتة مثل الحاتي فقد قدمنا لكم الطريقة السهلة التي تجعلك تعديها في المنزل ولا تحاولين شرائها مرة أخرى من الحاتي، فيمكنك إعدادها كوجبة غداء لذيذة أو كنوع من التغيير في وجبة العشاء.