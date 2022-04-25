نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعرايس العيد… كريم النشا والبقدونس الطبيعي لتبييض الجسم والبشرة وازاله البقع والتصبغات نهائيا في المقال التالي

طريقة عمل كريم النشا والبقدونس للتفتيح وإزالة بقع الوجه الداكنة، فهو واحد من أفضل الكريمات التي تقضي على تجاعيد البشرة ويخلصها من الاسمرار والبثور والكثير من المشاكل التي تعاني منها البشرة، فالبقدونس هو من أفضل النباتات والتي له شهرة واسعة حول العالم نظرًا لفائدته العظيمة فهو غني بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي تعيد للبشرة إشراقها ونضارتها وسنقوم بتوضيح طريقة عمل الخليط بالخطوات وبمكونات بسيطة. طريقة عمل كريم النشا والبقدونس للتفتيح مكونات عمل الكريم:- نصف ملعقة من كريم الجلسرين الطبي.

ملعقتان من كريم إيفا.

نصف ملعقة كبيرة من دقيق الذرة الأبيض.

زيت جوز الهندس.

بقدونس مفروم وناعم.

كبسولة فيتامين د.

زيت زيتون بمقدار نصف ملعقة صغيرة. طريقة وخطوات التحضير:- قومي بإضافة الدقيق والبقدونس في وعاء مناسب واخلطيهم جيدًا حتى يمتزجوا ثم أضيفي زيت الزيتون وقومي بتفريغ كبسولة الفيتامين وأضيفيها إلى الخليط.

قلبي كل المكونات مع بعضها ثم قومي بإضافة كريم الجلسرين وإيفا إلى الخليط وقلبيهم أيضًا حت تتجانس كل المكونات.

ضعي الكريم على بشرتك مع التدليك ثم اتركيه عليها لمدة نصف ساعة وبعدها اشطفي وجهك بماء دافئ وقومي بتطبيق الكريم على بشرتك مرة واحدة يوميًا. فوائد ماسك البقدونس للبشرة يقاوم البقع الداكنة التي تظهر على البشرة لأنه يحتوي على مواد مقاومة للتصبغ والبقع ويعمل على توحيد لون البشرة.

مفيد لمعالجة الكلف الذي يظهر بعد الحمل والولادة ويقاوم بثور الأنف ويقضي عليها ويحد من وجود حبوب الشباب عليها.

ينظف البشرة ويطهرها من أي شوائب وميكروبات ويقلل من أضرار مستحضرات التجميل على البشرة.

يعالج الكثير من التهابات البشرة والمشاكل الجلدية مثل مرض الأكزيما والصدفية.

يعزز إفراز الزهم الذي يحد من إفراز البشرة للدهون

تنظيف مسامات البشرة، والحفاظ على اتزان عمليات إفراز الزهم والزيوت في البشرة الدهنية بشكل خاص.

يحتوي على فيتامين أ الذي يجدد خلايا البشرة ويخلصها من الجلد الزائد والميت.

يعالج جروح البشرة ويسرّع من التئامها ويحميها من أشعة الشمس الحارقة.

يمد البشرة بالكولاجين الطبيعي الذي يعمل على شدها وتخليصها من التجاعيد. عمر شويل - جدة لعرايس العيد... كريم النشا والبقدونس الطبيعي لتبييض الجسم والبشرة وازاله البقع والتصبغات نهائيا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعرايس العيد… كريم النشا والبقدونس الطبيعي لتبييض الجسم والبشرة وازاله البقع والتصبغات نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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