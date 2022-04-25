نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول دلكة الخميرة لتبييض وتقشير الجسم كله وإزالة الجلد الميت والبقع والتصبغات نهائياً في المقال التالي
تحتاج بشرة الجسم إلى التقشير بشكل مستمر ومنتظم وهذا لأن عندما نترك الجسم لفترة طويلة بدون تقشير فقد تتراكم عليه خلايا الجلد الميتة بكثرة لذلك تكون لون بشرة الجسم باللون الأسمر أو الغامق، وبالتحديد في بعض مناطق الجسم كالمناطق الحساسة فمن المعروف أن هذه المناطق تكون داكنة اللون نظرا لعدم تقشيرها بإستمرار، فبسبب تراكم خلايا الجلد الميتة على هذه المناطق تكون بهذا اللون الغير مرغوب فيه وقد يسبب خجل وإزعاج كبير بالنسبة لأغلبية السيدات، فيرغبون في تقشيرها وتفتيحها ولكن بطريقة طبيعية لأن إستخدام أي نوع من كريمات التفتيح قد يضر الجلد بشكل كبير بسبب إحتوائها على مواد كيميائية.
وتجنبا لحدوث أي ضرر على الجلد تقوم كل إمرأة بالبحث جيدا عن الخلطات أو الوصفات التي تساعد على تبييض وتقشير الجسم، فنجد أن خلطة الخميرة هي الخلطة الأقوى من بين كل الخلطات وهي الوحيدة التي يكون لها دور فعال وكبير في الحصول على ذلك، وأيضا يمكن أن نستخدمها لتفتيح جميع المناطق الحساسة ومنها منطقة البيكيني ومنطقة تحت الإبط وغيرهم، وأن خلطة الخميرة تكون قادرة على إزالة خلايا الجلد الميتة ومن الممكن أن نستخدمها لتفتيح الوجه.
مكونات خلطة الخميرة لتبييض وتقشير الجسم
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- ربع كوب صغير من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت النعناع.
طريقة عمل خلطة الخميرة لتبييض وتقشير الجسم
- قومي بتجهيز وعاء ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة الفورية ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- وبعد ذلك يتم إضافة ربع كوب صغير من عصير الليمون ونضع ملعقتان كبيرتان من الزبادي ثم نقوم ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- وقومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت النعناع ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ويتم فرد هذه الخلطة علي الجسم.
- ونتركها حوالي نصف ساعة تقريبا ثم قومي بالتدليك على الجسم لإزالة الخلطة وبعد ذلك يتم غسله بالماء البارد.
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