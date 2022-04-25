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هتبقي قشطة.. الليمون والنشا حتي لو عمرك 60 ضعيها 10 دقائق علي الجسم من الوصفات التي يجب أن نكتب عنها ونقدمها قبل العيد هي طريقة عمل كريم قشور الليمون والنشا لتفتيح البشرة والقضاء على الاسمرار في أي منطقة في الجسم وحتى هذه الوصفة مناسبة للمناطق الحساسة، فالجلد يتعرّض إلى الاسمرار نتيجة لتعرّضه لبعض العوامل سواء عوامل بيئية أو تغيرات في هرمونات المرأة أو أي سبب من أسباب حدوث ذلك ولكن يمكنك التخلص من هذا بوصفة طبيعية بسيطة لا تكلفك شيء ونتائجها مضمونة. الليمون والنشا حتي لو عمرك 60 ضعيها 10 دقائق على الجسم المكونات:- خمس ثمرات من الليمون طازجة.

ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

نصف كوب كبير من الماء الفاتر. طريقة التحضير والاستخدام:- أحضري قدر معدني حجمه مناسب وأضيفي به الماء ثم ضعي الليمون بداخل القدر واتركيه حتى يغلي الماء مع الليمون.

بعد ذلك ارفعي القدر من على النار واتركي الليمون يبرد قليلًا ثم قومي بوضعه في الخلاط الكهربائي واخفقيهم جيدًا حتى يصبح عبارة عن مسحوق ناعم تمامًا وطري.

أضيفي ملعقة النشا والماء مع الليمون المطحون وقلبيهم حتى يتحول قوام الخليط إلى كريم ناعم متجانس.

ضعي الخليط مرة أخرى في قدر معدني على النار وقلبيه لعدة دقائق ثم قومي برفعه من على النار واتركيه يبرد وقومي بوضعه في علبة زجاجية صغيرة.

اغسلي بشرتك أو المنطقة المراد وضع الكريم عليها ثم قومي بدهن الكريم على المنطقة مع التدليك الجيد بحركات دائرية.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على المنطقة المراد تفتيحها ثم قومي بفركه وتنظيفه من عليها بالماء والصابون أو غسول الوجه الخاص بك.

كرري هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا لمدة شهر تقريبًا. وصفة زيت الزيتون والنشا للتفتيح مكونات الوصفة:- كمية وفيرة من نشا الذرة.

ماء فاتر.

زيت زيتون. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بخلط كل المكونات مع بعضها في قدر مناسب حتى يصبح قوامها متوسط القوام وناعم قليلًا

بعد ذلك نظفي بشرتك من أي شوائب ثم ابدئي في فرد الخليط على البشرة واتركيه عليها لمدة نصف ساعة تقريبًا.

ثم قومي بترك الخليط يجف من على المنطقة ثم قومي بتنظيفها جيدًا ورطبيها بعد التنظيف. عمر شويل - جدة هتبقي قشطة.. الليمون والنشا حتي لو عمرك 60 ضعيها 10 دقائق علي الجسم لازاله سواد السنين - ثقفني

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