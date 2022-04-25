ولبعد العيد.. منيو اقتصادي لرمضان وأفكار أكلات متجددة ووفري وقتك ومجهودك

مع اقتراب شهر رمضان المبارك على الانتهاء تفكر كل ربة منزل في وضع خطة لعمل منيو اقتصادي لرمضان لعام 2022 وأيضاً لبعد العيد، بطريقة تسهل عليكي عمل الإفطار أو وجبات الغذاء فيما بعد بدون تفكير كثير، ويجعلك تتفرغين للعبادة والصلاة، ومن خلال هذا المقال يمكننا وضع عدة أكلات بترتيب الأيام حتى تلجئي إلى المنيو يومياً لعمل إفطار لذيذ بدون تفكير.

منيو اقتصادي لرمضان

شهر رمضان من الشهور المباركة التي تزداد بها العبادات، ولذلك يمكننا عمل قائمة يومية لتسهيل عمل الوجبات، والقائمة كالتالي:

اليوم الأول: مكرونة بالبشاميل مع كفتة مشوية، وسلطة خضراء، ولفائف كنافة بالنوتيلا.

واليوم الثاني: بازلاء مطبوخة، ورز بالشعرية، ودجاج محمر، وقطايف بالمكسرات.

اليوم الثالث: باقي البازلاء، والأرز مع صينية من الجلاش باللحمة المفرومة، وقطايف بالعجوة.

واليوم الرابع: كباب حلة، وأرز أبيض، وسلطة خضراء، وكنافة بالكاسترد.

اليوم الخامس: سمك مشوي، وأرز أبيض، وسلطة خضراء، وسلطة طحينة، وبطاطس مقلية، وكنافة بالقشطة.

واليوم السادس: صينية عجة بيض، وعيش، وسلطة طحينة، وكنافة بالسكر البودرة.

اليوم السابع: طاجن رز معمر بالكبد والقوانص، سمبوسك باللحمة المفرومة، سلطة خضراء، قطايف بالشيكولاتة.

اليوم الثامن: مكرونة بالصوص الأحمر، وكبدة مشوية، وسلطة طحينة، وأصابع كنافة بالمكسرات.

واليوم التاسع: طاجن لحم بالبصل، وأرز أبيض، وبطاطس مقلية، وسلطة زبادي، وكريم كراميل.

اليوم العاشر: كفتة بطاطس، ومخلل باذنجان، وفلفل بالصلصة، وعيش.

أما اليوم الحادي عشر: مسقعة باللحمة المفرومة، سلطة ثومية، وسلطة خضراء.

اليوم الثاني عشر: سمك مقلي، وأرز صيادية، وسلطة طحينة، وسلطة خضراء، وكيك شيكولاتة.

واليوم الثالث عشر: بيتزا، وسلطة، وقطايف.

اليوم الرابع عشر: مكرونة بالصوص الأبيض، وبانيه، وسلطة، وقطايف.

اليوم الخامس عشر: محشي كرنب، ودجاج محمر، وشوربة لسان العصفور.

واليوم السادس عشر: صينية بطاطس، ولحمة محمرة، وسلطة خضراء.

اليوم السابع عشر: مكرونة بالصوص الأحمر، وكبدة محمرة، وبطاطس مقلية.

اليوم الثامن عشر: محشي باذنجان وكوسة وفلفل، ولحمة مسلوقة.

واليوم التاسع عشر: سلطة بطاطس، وباذنجان بالخل والثوم، وسمك مقلي، وعيش.

اليوم العشرون: طاجن أرز معمر، وحمام محشي، وسلطة، كنافة بالكاسترد.

اليوم الحادي والعشرون: طاجن بامية باللحمة الضاني، وأرز أبيض، وكنافة بالمانجو.

الأسبوع الباقي: تكرار الأيام السابق ذكرها.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح طريقة مبسطة لشرح منيو اقتصادي لرمضان ومناسب لكل الأيام، ولقد قمنا من خلال تلك السطور بالتخطيط حتى تتمكني من الاستفادة من وقتك في العبادات، والصلاة، ولذلك قمنا بوضع قائمة إفطار بسيطة يومية لعمل طاولة إفطار لذيذة ومتنوعة الأصناف.