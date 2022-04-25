نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للطرق التقليدية.. التخلص من شعر الوجه لبشرة ناعمة وأفتح 5 درجات من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتراوح نسبة النساء الذي لديهم شعر زائد في الوجه ما بين 5 إلى 10٪، قد يسبب الشعر الزائد في الوجه حرجاً، ويؤثر على ثقة الفتاة بنفسها، ومن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة شعر الوجه بعض العوامل الوراثية، ويمكن إيجاد بعض الطرق للتخلص من شعر الوجه بوصفات طبيعية آمنة، لكن إن كان سبب المشكلة حالة طبية، يجب علاجها بشكل صحيح وفي أسرع وقت.

التخلص من شعر الوجه

يوجد طرق عديدة للتخلص من الشعر الزائد في الوجه من البيت.

ماسك لإزالة شعر الوجه من أول مرة

يعتبر بياض البيض من الطرق التي تساعد على إزالة شعر الوجه، وأيضاً نشا الذرة وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

بياض بيضة واحدة.

عدد واحد ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

عدد واحد ملعقة صغيرة من السكر البني.

طريقة التحضير

يفصل بياض البيض عن الصفار.

يوضع بياض البيض في وعاء صغير.

قومي بوضع نشا الذرة والسكر وقلبيه جيداً للحصول على عجينة ناعمة.

افردي العجينة على الوجه.

تترك على الوجه لمدة تتراوح من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة حتى تجف تماماً.

يقشر العجينة برفق بحركات دائرية.

تكرر الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

إزالة شعر الوجه في دقائق

يساعد الليمون والسكر على التخلص من الشعر الغير مرغوب فيه، ثم إنه يعمل كمقشر جيد للبشرة، إليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر البني.

حوالي عدد 10 ملاعق كبيرة من الماء.

عدد 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير

أحضري وعاء صغير مناسب.

ضعي به السكر، الماء وعصير الليمون.

يوضع الخليط على الوجه.

يترك الخليط على الوجه، مدة تتراوح من 20 دقيقة إلى 25 دقيقة حتى يجف.

اغسلي وجهك بالماء، وقومي بفرك الوجه بحركات دائرية بلطف.

كرري الوصفة مرتين أو ثلاث مرات، كل أسبوع.

لقد وصلنا إلى نهاية المقال وتحدثنا عن التخلص من شعر الوجه، بوصفات طبيعية بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة كلها في المنزل، ليس لها أعراض جانبية، وللمزيد من الوصفات يمكنك متابعة كل جديد ووصفاتنا للعناية بالبشرة والشعر بسهولة وفاعلية كبيرة.