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سر الهنديات لتطويل الشعر وتكثيفه، العناية بالشعر وإطالته والتخلص من جميع المشاكل التي تتواجد به أمر صعب ويحتاج للكثير من الوقت والمجهود لذلك، فما هو سر الهنديات التي يعتدون عليه في إطالة الشعر والحصول على شعر صحي بدون مشاكل، تعرفي على بعض المكونات التي تعد مهمة ومفيدة لصحة الشعر وطرق تطبيقها على شعرك حتى يصبح صحي وذو مظهر جيد مع إطالته بطريقة سريعة. سر الهنديات لتطويل الشعر وتكثيفه سوف نقدم أكثر من وصفه هندية لتطويل وتكثيف الشعر الثوم لتعزيز نمو الشعر الثوم من المكونات التي تعد معزز قومي في إطالة الشعر.

حتى إذا تساقط الشعر بالكامل باستخدام الثوم سوف يقوم بإنبات الشعر من جديد ونموه بشكل أكبر.

لذا تقوم الهنديات بالعناية شعرهم من خلاله. الطريقة: قومي بإحضار رأس من الثوم وقشره وتأكدي من فرمه جيدًا.

أحضري قارورة فارغة ونظيفة أو يمكنك أستخدام علبة محكمة الغلق.

ضعي الثوم المفروم وضعي معه زيت ثوم وقلبيهما معًا.

أتركي العلبة فترة لا تقل عن خمس أيام في مكان ويفضل وضعها في الثلاجة.

بعد ذلك قومي باستخدامها على شعر نظيف وجاف.

ضعي الخليط على الفروة من الداخل ويمكنك وضع القليل منها على الأطراف لحمايته من التقصف.

أتركي على شعرك مدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين على الأكثر.

كرري تلك الطريقة مرة أسبوعيًا ولاحظي الفرق مع مرور الوقت. خليط الزيوت لإطالة ومعالجة الشعر الطريقة: قومي بخلط كمية الزيوت التالية مع بعضها: ملعقتان من زيت الخروع، 4 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقتان من زيت جوز الهند، ملعقتان من زيت السمسم.

في برطمان نظيف وذو حجم مناسب قومي بوضع جميع الزيوت التالية بنفس الكمية.

قبل غسل الشعر قومي بترطيب وضعي الزيوت عليه من الجذور حتى الأطراف.

أتركي الزيت على الشعر فترة لا تقل عن ساعة.

قومي بتنظيف شعرك جيدًا بعد مرور تلك الفترة وكرري الطريقة في كل مرة تقومين بتنظيف شعرك وغسله. عمر شويل - جدة سر الهنديات لتطويل الشعر..سر الهنديات لتطويل الشعر وتكثيفه وإنبات الفراغات بسرعة - ثقفني

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