نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة صافية ونضرة.. سيروم جوز الهند للوجه سيغير بشرتك 180 درجة في شهر واحد فقط جربيه الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة زيت جوز الهند من أهم الزيوت التي أصبحت تستخدم في إعداد الكثير من الوصفات الطبيعية والتي تحافظ على نضارة البشر، لذا يمكنك أن تقوم بعمل سيروم جوز الهند للوجه والذي سنقدم لك طريقة عمله بسهولة في المنزل من خلال هذا المقال لتستخدميه على بشرتك وذلك بعد معرفة أهميته الخاصة بالبشرة.

سيروم جوز الهند للوجه

يعتبر السيروم من أهم مستحضرات التجميل التي انتشرت مؤخراً خاصةً بعد معرفة أهميته، ولكن علينا معرفة أن السيروم يمكن عمله في المنزل بأقل التكاليف وإليك بعض الطرق.

وصفة زيت جوز الهند وفيتامين C

يمكن القيام بعمل سيروم بطريقة سهلة ولكن علينا اتباعها بطريقة صحيحة حتى لا تفسد الوصفة وهي كالآتي:

المكونات

٢ كبسولة واحدة من فيتامين c من الصيدلية.

١/٢ كوب صغير من زيت جوز الهند.

٢ ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح.

٢ ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار زجاجة داكنة اللون .

نخلط كل من كبسولات الفيتامين مع زيت جوز الهند

نعمل على مزج الخليط بشكل جيد.

نقوم بإضافة كل من زيت جنين القمح، زيت اللوز الحلو.

نخلط المكونات جيداً، ثم نضعها في الزجاجة ونقوم برجها بشكل جيد.

نضع الزجاجة في الثلاجة للاستخدام عند الحاجة.

بذلك تحصلي على سيروم جيد مصنوع في المنزل.

يمكن استعمال السيروم كل يوم، ولكن لا بد أن تكون البشرة نظيفة تماماً وذلك حتى تمتصه البشرة بشكل عميق، ثم بعد ذلك يتم

وضع المرطب الخاص بالبشرة.

فوائد سيروم جوز الهند للوجه

يوجد عدة فوائد لاستخدام السيروم الخاص بالوجه، ومن أهم فوائد الآتي:

يعمل سيروم جوز الهند على قتل الميكروبات الضارة التي تتكون على البشرة.

يحتوي سيروم جوز الهند على حمض اللوريك الذي يمنع نمو البكتيريا الضارة التي تتكون بسبب الأتربة والأوساخ.

يعمل سيروم جوز الهند على الحد من التهابات البشرة التي قد تحدث بسبب التعرض للشمس المباشر.

يقوم السيروم بترطيب عالي للبشرة.

يعمل السيروم على الحد من ظهور التجاعيد وذلك لاحتوائه على فيتامين E المضاد للأكسدة.

نقوم باستخدام سيروم جوز الهند مرتين في الأسبوع على الأقل، حتى تحصلي على نتيجة فعالة.

في النهاية على السيدات استخدام سيروم جوز الهند للوجه، لأنه أفضل بكثير من استخدام الكريمات المصنعة أو استخدام الزيوت على البشرة مباشرةً لأنها تضر بالبشرة، لذا فإن السيروم أخف على البشرة ويتغلغل بشكل جيد داخلها.