لأنك تستحقي.. خلطة سحرية لتبييض اليدين وتنعيمها كالأميرات بعد أعمال المطبخ واسمرار الشمس

خلطة سحرية لتبييض اليدين وصفة هامة تساعد ربة المنزل التي تتعب كثيرًا في تنظيف وترتيب منزلها دون استخدام مستحضرات غالية، وهذا لأن اليدين يتأثران سلبًا بسبب غسل الأواني والملابس وغيرها من الأمور التي تتسبب في جفافهما، واسمرار لونهما، وكذلك بسبب التعرض يوميا لأشعة الشمس الضارة، ويلجأ الكثير من الناس للمستحضرات الكيميائية لتفتيح اليدين وأيضا إلى الوصفات الطبيعية.

خلطة سحرية لتبييض اليدين

من أهم تلك الخلطات استخدام النشا والزبادي وأيضًا الكركم وتفاصيل مثل تلك الخلطات كالآتي:

خلطة تفتيح اليدين بسرعة

المكونات

ملعقة نشا.

ليمونة.

كوب من الزبادي.

الطريقة

نقوم بخلط ملعقة النشا مع عصير نصف الليمونة ثم نضع عليهم ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

نقلب المكونات جيدا ثم نضع كمية مناسبة على اليدين ونتركه لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل يدينا بماء فاتر.

يعمل النشا والليمون والزبادي على تفتيح البشرة ويعطي نتائج جيدة.

خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج

المكونات

كوب زبادي.

كركم.

الطريقة

في طبق صغير نقوم بخلط ربع كوب زبادي مع القليل من الكركم.

نقوم بالتقليب جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

ونقوم بوضع الخليط على اليدين ونتركه لمدة نصف ساعة.

نقوم بغسل اليدين بالماء الفاتر.

خلطة تبييض اليدين بالقهوة مجربة

تعد القهوة من أهم المكونات التي تمتاز بفاعليتها في تفتيح لون البشرة المتضررة، وتفاصيل هذه الخلطة كالآتي:

المكونات

ملعقة من القهوة.

ملعقة من العسل.

الطريقة

نقوم بخلط ملعقة من القهوة مع ملعقة من العسل.

ثم نضع الخليط على اليدين ونتركه لمدة ربع ساعة.

بعدها نغسل اليدين بالماء البارد.

خلطة القهوة والخل

المكونات

قهوة.

خل التفاح.

الطريقة

نحضر طبق صغير ونضع به ملعقتين من القهوة مع ملعقتين من خل التفاح.

نقوم بمزج الخليط جيدا حتى نحصل على قوام مناسب.

نضع الخلطة على اليدين ونتركه لمدة ربع ساعة.

نغسل يدينا جيدا ثم نقوم باستخدام مرطب لليدين.

مما سبق عرضنا أكثر من خلطة سحرية لتبييض اليدين بشكل سريع، وآمن تمامًا على البشرة، إلى جانب أن المكونات المستخدمة فيها سعرها في متناول اليد، حتى أنها تتواجد في كل منزل، وهذا يشير إلى أنك لن تدفعي كثير من النقود مقابل إصلاح مشكلة يديكِ