جل الصبار للشعر سيغنيكِ عن كل منتجات ترطيب وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وقولي وداعاً للهيشان

جل الصبار للشعر، نقدم في هذه المقالة أسرع وأسهل وأبسط الطرق التي لا تأخذ وقت أو مجهود، و يكون جل الصبار مفضل لدي الكثير من النساء الكبار والصغار لأنه يحتوي على الكثير من الأشياء الطبيعية التي تساعد في علاج البشرة والشعر والجسم والخ، تابع معنا في هذه المقالة سنتحدث علي الكثير من الزيوت وطريقة الاستخدام.

جل الصبار للشعر

نقوم بتحضير طبق صغير لخلط المكونات، ونقوم بإضافة أربعة ملاعق من جل الصبار.

إضافة معلقتين من زيت الخروع في الطبق، نقوم بتقليب المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس.

نقوم بإضافة الخليط على فروة الرأس وندهن جيداً حتى ينتشر في جميع أركان الشعر، وهذه الطريقة تستخدم قبل النوم.

جل الصبار والليمون

تحضير كوب واحد من الماء، نقوم بإضافة أربعة ملاعق من جل الصبار.

إضافة معلقتين من الليمون المعصور، نقوم بغسيل الشعر بالخليط حتى يحتوي الشعر بالخليط.

نترك الخليط لمدة ساعة، نقوم بغسيل الشعر بالماء الفاتر حتى يزال منه الخليط.

تنعيم الشعر الخشن

تحضير طبق صغير لخلط المكونات، نقوم بإضافة القليل من جل الصبار.

إضافة القليل من زيت السمسم في الطبق، نقلب المكونات جيداً مع بعض حتى تتجانس.

نقوم بإضافة الخليط في فروة الشعر، نترك الخليط لمدة ساعة واحدة، ونقوم بغسيل الشعر بالماء.

ترطيب عميق للشعر

تحضير طبق صغير لخلط المكونات، نقوم بإضافة القليل من جل الصبار، ونقوم بإضافة القليل من اللبن الرائب.

إضافة القليل من زيت الزيتون، ونقوم بإضافة القليل من العسل الأبيض.

نقلب المكونات مع بعضها البعض، ونقوم بإضافة الخليط في الشعر لمدة ونقوم بغسيله بالماء جيداً.

ترطيب الشعر الهايش

تحضير طبق صغير لخلط المكونات، نقوم بإضافة القليل من جل الصبار مع القليل من زيت جوز الهند ونقوم بإضافة القليل من الماء حتى يتخفف الخليط، هذا الخليط لا يغسل في الشعر لأنه مرطب.

في هذه المقالة تحدثنا عن جل الصبار للشعر، وتحدثنا عن طريقة استخدام جل الصبار للشعر، وتحدثنا عن جل الصبار لفرد الشعر الخشن والمجعد وكيفية ترطيب الشعر بمعق للحصول على شعر صحي ومفرود ولامع بدون مواد ضارة.