أحلي وأسهل بيتي فور للعيد..في 10 دقائق بس تعملي عجينه البيتي فور بالطريقة دي بالماكينة والكيس بطريقه محلات الحلويات

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أحلي وأسهل بيتي فور للعيد..في 10 دقائق بس تعملي عجينه البيتي فور بالطريقة دي بالماكينة والكيس، البيتى فور من أجمل المخبوزات وأحلاها ويتم التحلية به بجوار كوب من الشاي أو القهوة كما يفضله الصغار والكبار، وإلى جانب أنه من أشهر الحلويات التي تقدم في الأعياد والمناسبات والأفراح إلى أنه موجود طول العام ويتم عمله باستمرار ويتم عمله بكل سهولة في المنزل ولا يحتاج في خطوات إعداده مواد كثيرة، ولكن المواد التي نحتاجها سوف تستخدم في التزيين فقط. أحلي وأسهل بيتي فور للعيد من خلال هذه المكونات سوف نحضر أفضل بيتي فور والطعم زي الجاهز بالظبط المقادير: كيلو من الدقيق.

500 جرام من الزبدة.

4 صفار بيض.

2 بياض بيض.

2 ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من بشر قشر البرتقال.

250 جرام سكر بودرة. للتزيين: 400 جرام شوكولاتة.

200 جرام مربى مشمش أو أي نوع مفضل.

شيكولاته فارمسيل للتزيين.

جوز هند للتزيين.

مكسرات مجروشة أو سوداني مجروش للتزيين. طريقة التحضير: نحضر وعاء عميق الخاص بالعجن أو محضر الطعام وإن لم يوجد يتم استخدام المضرب الكهربائي.

يتم وضع البيض والفانيليا وبشر البرتقال واخفقي جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي، ثم بعد ذلك يتم إضافة السكر الناعم ويتم الاستمرار في الخفق.

يتم خلط الدقيق مع البيكينج باودر ورشه ملح والتقليب جيدا ويتم ذلك في وعاء آخر ثم نبدأ بإنزال هذا الخليط من المواد الجافة على الخليط السابق تحضيره.

يتم التقليب جيدا ثم يترك الخليط حتى يرتاح لمدة ساعة.

يمكن تشكيل البيتي فور بالماكينة الخاصة بتقطيع البيتيفور أو أقماع التزيين.

بالماكينة الخاصة بتقطيع البيتيفور أو أقماع التزيين. يرص البيتي فور في صينية الفرن ثم يوضع على درجة حرارة متوسطة، ويجب التنويه أن البيتي فور يأخذ لون من الأرضية ولا يجب أن يأخذ لون من الوجه المهم الاختبار أن يكون حصل على تمام التسوية.

يأخذ لون من الأرضية ولا يجب أن يأخذ لون من الوجه المهم الاختبار أن يكون حصل على تمام التسوية. تترك صواني الفرن حتى تبرد، ثم بعد ذلك نبدأ بالتزيين وهذا يرجع إلى الذوق الشخصي فيمكن تزيينه بالمربى والشوكولاتة والمكسرات.

من الممكن الحصول على بيتي فور بالشوكولاتة، وذلك بإضافة بعض الكاكاو إلى جزء من العجينة يتم إضافته واستخدامه مع عجينة الفانيليا. عمر شويل - جدة أحلي وأسهل بيتي فور للعيد..في 10 دقائق بس تعملي عجينه البيتي فور بالطريقة دي بالماكينة والكيس بطريقه محلات الحلويات - ثقفني

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