تمتعي بشفاة جذابة ووردية بصنع أحمر شفايف طبيعي منزلي ثابت طول اليوم وبدون تكلفة

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أحمر الشفايف يعد من ضمن أنواع مستحضرات التجميل الأكثر إستخداما بين الفتيات فهو يؤثر بشكل كبير جدا علي الوجه ويزيد من جمال المرأة، حيث أن تسعى كل إمرأة إلى الإهتمام بجمالها ليكون لها إطلالة مميزة وجذابة وتلفت أنظار الآخرين، وهذا الشيء يحدث عند إستعمال مستحضرات التجميل مثل أحمر الشفايف أو الروج وبإستخدام كريم الأساس وبعض الأدوات الآخري، ولكن أحمر الشفايف هو الذي نستعمله بكثرة فقد توجد ألوان كثيرة وماركات مختلفة لأحمر الشفايف فمن ضمن الألوان هو الأحمر أو البني وغير ذلك العديد.
ولكن جميع ماركات أحمر الشفايف لا تكون صالحة للإستعمال لأنها تحتوي على بعض المواد والتي ممكن أن تضر الشفايف فيحدث بها تشققات وغيرها، ونظرا لهذا الشئ تستغنى جميع الفتيات عن إستخدام الروج الصناعي الذي يوجد في المحلات وفي نفس الوقت لا يمكنهم أن يستغنوا نهائيا عن إستخدامه، لذلك من الممكن أن نقوم بعمل أحمر شفايف طبيعي في المنزل وهذا يتكون من عدة مواد أو مكونات طبيعية لا تضر الشفايف ومكوناته تتوافر في أي بيت، ويمكن أن يتم عمله باللون المحبب فهذا يكون علي حسب الرغبة ونقوم بعمله ونحتفظ به في الثلاجه لفترة طويلة.
مكونات أحمر شفايف طبيعي في المنزل
- ثمرة واحدة من البنجر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت عطري.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الكاكاو.
طريقة عمل أحمر شفايف طبيعي في المنزل
- نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به كوبان كبيران من الماء ونتركها حتى الغليان ثم يتم غسل ثمرة واحدة من البنجر ويتم تقشيرها ونقوم بتقطيعها.
- وعند غليان الماء نضع البنجر ونتركها حتى يتم سلقها جيدا وتكون طرية ويتم رفعها من على النار وقومي بتصفيتها ونحضر طبق ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الكاكاو ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت عطري.
- ونضع الطبق في الميكرويف لمدة دقيقة أو أقل لذوبان زبدة الشيا مع باقي المكونات ثم نضيف البنجر المسلوق بشرط أن يتم هرسه أولا.
- ويتم خلطهم مع بعض ونضع هذا الخليط في علبة نطيفة ونحتفظ بها في الثلاجه حتى يكون متماسك ويمكن أن نستخدمه في أي وقت.
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