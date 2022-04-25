نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين بياض الثلج خلال 3 أيام وستلاحظي الفرق في المقال التالي
كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين بمكون طبيعي حيث نجد أن الكثير من الفتيات يبحثن عن مكونات طبيعية لتبييض اليدين والرجلين وخاصة في فصل الصيف لأنهم أكثر الأماكن المعرضة للشمس والهواء وتسبب لهم الجفاف والتصبغات لذلك يبحثن عن الحل وبطريقة آمنة غير مكلفة بعيده عن الكريمات الموجودة في الصيدليات لأن أسعارها غالية.
كريم طبيعي لتفتيح اليدين والرجلين
المكونات:
- معلقة كبيرة دقيق.
- معلقة كبيرة نشا.
- معلقة زبادي.
- معلقة ماء ورد.
- عصير ليمونه.
- زيت لوز حلو ملعقة صغيرة.
طريقة تحضير الكريم
- احضري طبق مخصص لذلك و أضيفي كل من النشا و الدقيق وأضيفي الزيت والزبادي وعصير الليمون والماء.
- اخفقيهم جيدا حتي تحصلي علي قوام كريمي ليس به تكتلات حتى يسهل فرده.
- نظفي المنطقة التي تريدين وضع الكريم عليها ثم جففيها وضعي الكريم واتركيه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك اغسليه بالماء البارد ثم ضعي مرطب خاص ببشرتك.
- للحصول على نتائج افضل واسرع استخدمي الكريم بشكل يومي لمدة ثلاث أيام.
- يمكن استخدام الكريم على البشرة أو أي منطقة مصابة بالاسمرار مثل الرقبة والكوع والركب.
كريم جليسوليد والليمون
أحضري عبوة متوسطة الحجم من كريم جليسوليد الأحمر، ثم أضيفي عليها عصير ليمونه كبيرة، اخفقي عصير الليمون جيداً مع الكريم ويتم الاحتفاظ به في الثلاجة لحين الاستخدام، يتم دهن قطعة من الكريم على المكان المراد تفتيحه مثل اليدين والرجلين والكوع وعقل الأصابع وكذلك الرقبة ويترك من الماء للصباح ويغسل.
النشا وكريم جونسون
من أفضل الوصفات التي تعطي نتائج سريعة في خلال يومين وطريقته كالتالي:
- يتم وضع معلقة تكون كبيرة من كريم جونسون الوردي.
- يتم إضافة معلقة صغيرة من النشا وتقليبهم جيدا.
- وضع الكريم على أي مكان به اسمرار لمدة ربع ساعة ويتم إزالته بقطنه ثم يغسل بالماء ومن أول مرة استخدام سوف تلاحظي الفرق.
فوائد الكريم
- تتكون الوصفة من مكونات طبيعية فهو يعطي البشرة التغذية ويجعلها نضرة.
- يترك البشرة ناعمة ليس بها جفاف.
- يساعد على التفتيح وإزالة الاسمرار وخاصة اسمرار عقل الأصابع الذي يسبب الإزعاج لكثير من الفتيات.
- غير مكلف وآمن على البشرة.
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