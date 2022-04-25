نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القطايف الملونة لشم النسيم الذي يصادف شهر رمضان المبارك 2022 في المقال التالي
القطايف الملونة لشم النسيم تعد من الأكثر بحثًا في الساعات القليلة الماضية، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم شم النسيم اليوم 25 أبريل الذي يوافق 24 من شهر رمضان المبارك، وهي المرة الأولى التي يصادف فيها أن يأتي موعد الاحتفال بشم النسيم في رمضان، لذلك جاءت فكرة الاحتفال بطريقة مختلفة هذا العام، وفيما يلي نقدم كيفية تحضير القطائف الملونة بالتفاصيل.
طريقة عمل القطايف الملونة لشم النسيم
تعتمد هذه الطريقة على تحضير عجينة القطايف بالطريقة المعروفة، إلا أنه يتم إضافة ألوان طعام صحية على العجينة لمنحها ألوان جذابة تليق على الاحتفال بشم النسيم.
مكونات عجينة القطائف
تداولت خلال الساعات الأخيرة صور كثيرة للقطائف ذات الألوان المختلفة احتفالاً بشم النسيم في العشرة الأواخر من رمضان المبارك، وفيما يلي نقدم مقادير الوصفة بالتفصيل:-
- عدد 2 كوب ونصف من الدقيق العادي.
- كوب واحد من دقيق السميد.
- ذرة ملح.
- رشة من الكربوناتو.
- ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.
- ملعقة من السكر الأبيض.
- عدد 2 كوب ونصف ماء دافئ.
- ملعقة من الكريم شانتيه.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- باكيت من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة من الفانيلا.
- ألوان الطعام المفضلة.
خطوات الإعداد
أما عن طريقة تحضير القطائف فتتمثل فيما يلي:-
- يتم أولاً وضع الماء الدافي في العجان الكهربائي أو وعاء كبير وعميق.
- ثم يتم إضافة الدقيق الأبيض والسميد.
- بعدها يتم إضافة باقي المكونات الجافة التي تشمل (السكر، الملح، الكربوناتو)
- كما يتم إضافة (البيكنج بودر، الخميرة، اللبن البودرة، الكريم شانتيه، والفانيلا).
- ثم يتم ضرب المكونات في العجان الكهربائي أو يدويًا بشكل جيد حتى تمتزج جيدًا.
- عندما تتكون عجينة متجانسة ذات قوام سائل، يتم تغطيتها بكيس من النايلون وتركها تختمر لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك يتم تقسيم العجينة إلى عدة أقسام، وإضافة اللون المفضل على كل قسم.
- تأتي مرحلة تسوية القطائف، وذلك من خلال سكب كمية بسيطة في طاسة ساخنة على النار.
- يتم ترك العجينة على النار حتى تظهر فقاعات صغيرة الحجم ثم نرفعها، ونكرر العملية حتى الانتهاء من الكمية.
- بعد ذلك يتم استخدام المكونات المفضلة لحشو عجينة القطائف، مثل (العجمية، العجوة، المكسرات، الزبيب وجوز الهند).
- ثم يتم قلي القطائف في زيت ساخن، ثم غمسها في القطر.
- وأخيرًا يتم رص القطايف الملونة لشم النسيم في طبق التقديم، وبالهنا والعافية.
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