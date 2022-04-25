القطايف الملونة لشم النسيم الذي يصادف شهر رمضان المبارك 2022

القطايف الملونة لشم النسيم تعد من الأكثر بحثًا في الساعات القليلة الماضية، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم شم النسيم اليوم 25 أبريل الذي يوافق 24 من شهر رمضان المبارك، وهي المرة الأولى التي يصادف فيها أن يأتي موعد الاحتفال بشم النسيم في رمضان، لذلك جاءت فكرة الاحتفال بطريقة مختلفة هذا العام، وفيما يلي نقدم كيفية تحضير القطائف الملونة بالتفاصيل.

طريقة عمل القطايف الملونة لشم النسيم

تعتمد هذه الطريقة على تحضير عجينة القطايف بالطريقة المعروفة، إلا أنه يتم إضافة ألوان طعام صحية على العجينة لمنحها ألوان جذابة تليق على الاحتفال بشم النسيم.

مكونات عجينة القطائف

تداولت خلال الساعات الأخيرة صور كثيرة للقطائف ذات الألوان المختلفة احتفالاً بشم النسيم في العشرة الأواخر من رمضان المبارك، وفيما يلي نقدم مقادير الوصفة بالتفصيل:-

عدد 2 كوب ونصف من الدقيق العادي.

كوب واحد من دقيق السميد.

ذرة ملح.

رشة من الكربوناتو.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة من السكر الأبيض.

عدد 2 كوب ونصف ماء دافئ.

ملعقة من الكريم شانتيه.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

باكيت من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من الفانيلا.

ألوان الطعام المفضلة.

خطوات الإعداد

أما عن طريقة تحضير القطائف فتتمثل فيما يلي:-