نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناع النشا قبل العيد لتبييض البشرة الداكنة ومن أول استخدام فوري وتحدي في المقال التالي
قناع النشا قبل العيد، القوي في التبييض وترطيب البشرة، يدخل مكون النشا في كثير من الوصفات الطبيعية وذلك لفوائده المتعددة حيث يعمل تغذية البشرة ولمعانها، ويعمل على نضارتها وتفتيحها لاحتوائه على المرطب، ويعطي البشرة النعومة ويلطف التهابات الجلد ويعالجها وكثير من الفوائد الأخرى، وجميع مكونات هذا الكريم طبيعية وليس لها أي أثر ضار على البشرة وكل مكون من مكوناته له مفعوله الذي يقوم به وفائدته، والأشياء الطبيعية أفضل بكثير من الكريمات والمكياجات المليئة بالمواد الكيميائية الضارة، واليوم سوف نحدثكم مشاهدينا الكرام عن مكونات عمل قناع النشا قبل العيد لنضارة البشرة.
مكونات عمل قناع النشا قبل العيد لتبييض الفوري
كريم النشا يعد من أنواع الكريمات التي لا تتطلب مكونات كثيرة ومكلفة وهي كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من السكر مذابة في ملعقة كبيرة من الماء .
- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف حبة من الليمون.
- ٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- علبة نظيفة معقمة.
طريقة التحضير والاستخدام
يتم تحضير هذا الكريم السحري بطريقة مختلفة لا تتعب أحد في القيام بعملها وهي كما يلي:-
- نحضر إناء يوضع على النار ( من الالومنيوم ) ونضع به عصير الليمون ومحلول السكر وماء الورد وكمية النشا المحددة تدريجياً.
- ثم نقلبهم مع بعض جيداً على نار هادئة ثم نطفئ النار.
- يتم تقليب الخليط بسرعة حتى لا تتكون أي تكتلات، ثم نضعه على النار مرة أخرى ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي تقيل.
- بعد أن يبرد الخليط نضعه في علبة نظيفة محكمة الغلق، نضع العلبة في الثلاجة لحين الاستخدام.
- ثم يوضع هذا الكريم يومياً قبل النوم.
- عند الإستيقاظ نغسل الوجه بالماء فقط، ثم نمسح الوجه بماء ورد بارد ونمرر عليه قطعة من الثلج.
فوائد النشا علي البشرة
نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة بالنشا علي البشرة وكيفية الاستخدام الصحيح للماسك للحصول علي أفضل نتائج وهي كالتالي:-
- يجب خلط جميع المكونات بشكل متجانس جيدا.
- يعمل الماسك علي إزالة التصبغات والبقع الداكنة بشكل كبير.
- يعمل علي التفتيح المثالي للبشرة من أول استخدام للماسك.
- يساعد علي ترطيب البشرة وحل جميع مشاكلها بشكل طبيعي.
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