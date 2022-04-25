مدفون الدجاج على الطريقة الخليجية

مدفون الدجاج من الأكلات المعروفة في دول الخليج العربي، حيث تتميز بالقيمة الغذائية العالية نظرًا لمكوناتها المختلفة التي تفيد الجسم، وفيما يلي نقدم لمتابعي موقع ثقفني مقادير الوصفة وطريقة تحضيرها.

طريقة عمل مدفون الدجاج

الدجاج من الوجبات اللذيذة التي يعشقها الكثيرون، كما يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، ومن بين هذه الوصفات دفنها في الأرز على الطريقة الخليجية، وفيما يلي المقادير وخطوات التحضير:-

مقادير الوصفة

تتمثل مقادير الوصفة فيما يلي:-

دجاجة وزن كيلو ونصف تقريبًا.

ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي.

ملعقتان كبيرتان من ملح الطعام.

ربع كوب من ماء الورد المخصص للطهي.

ربع كوب من زيت الذرة.

نصف ملعقة من الزعفران المطحون.

نصف ملعقة من الكركم المطحون.

حبتان من البطاطس.

عدد 4 فصوص من الثوم المهروس.

حبتان من الفلفل الحار الأخضر.

حبتان من البصل مقطعة شرائح.

نصف ملعقة فلفل أسود ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا المطحونة.

حبتان من الليمون اللومي.

ملعقة من البهارات المشكلة.

رشة من الحبهان المطحون.

حبة من الفلفل الرومي الأحمر.

طريقة التحضير

يتم تحضير الوصفة بطريقة بسيطة من خلال إتباع الخطوات الآتية:-