نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدفون الدجاج على الطريقة الخليجية في المقال التالي
مدفون الدجاج من الأكلات المعروفة في دول الخليج العربي، حيث تتميز بالقيمة الغذائية العالية نظرًا لمكوناتها المختلفة التي تفيد الجسم، وفيما يلي نقدم لمتابعي موقع ثقفني مقادير الوصفة وطريقة تحضيرها.
طريقة عمل مدفون الدجاج
الدجاج من الوجبات اللذيذة التي يعشقها الكثيرون، كما يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، ومن بين هذه الوصفات دفنها في الأرز على الطريقة الخليجية، وفيما يلي المقادير وخطوات التحضير:-
مقادير الوصفة
تتمثل مقادير الوصفة فيما يلي:-
- دجاجة وزن كيلو ونصف تقريبًا.
- ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي.
- ملعقتان كبيرتان من ملح الطعام.
- ربع كوب من ماء الورد المخصص للطهي.
- ربع كوب من زيت الذرة.
- نصف ملعقة من الزعفران المطحون.
- نصف ملعقة من الكركم المطحون.
- حبتان من البطاطس.
- عدد 4 فصوص من الثوم المهروس.
- حبتان من الفلفل الحار الأخضر.
- حبتان من البصل مقطعة شرائح.
- نصف ملعقة فلفل أسود ناعم.
- ربع ملعقة صغيرة من البابريكا المطحونة.
- حبتان من الليمون اللومي.
- ملعقة من البهارات المشكلة.
- رشة من الحبهان المطحون.
- حبة من الفلفل الرومي الأحمر.
طريقة التحضير
يتم تحضير الوصفة بطريقة بسيطة من خلال إتباع الخطوات الآتية:-
- أولاً، يتم غسل الأرز البسمتي جيدًا ونقعه في ماء دافئ لمدة نصف ساعة على الأقل.
- ثم يتم نقع الزعفران في ماء الورد ويترك جانبًا لحين الاستعمال.
- بعد ذلك يتم مزج (البهارات المشكلة، الكركم، البابريكا، الفلفل الأسود، الحبهان) في وعاء كبير.
- من ثم يتم فتح الدجاجة من المنتصف بالطول ووضعها في الخليط لمدة ساعتين تقريبًا.
- بعدها يتم وضع ثلاث ملاعق من زيت الذرة في وعاء كبير ورفعه على نار متوسطة.
- ثم إضافة حلقات من الفلفل الحار، البصل، الفلفل الأحمر، الثوم المفروم، الليمون اللومي.
- من ثم يتم إضافة شرائح البطاطس والفرخة، على أن يكون الجزء المفتوح لأعلى.
- يتم ترك المكونات على النار لمدة ساعة إلا ربع تقريبًا حتى ينضج الدجاج جيدًا.
- في وعاء آخر عميق، يتم وضع لترين من الماء، مع إضافة ملعقتان من زيت الذرة وملعقة صغيرة من الملح، ويرفع على النار حتى الغليان.
- ثم يتم إضافة الأرز إلى الماء المغلي وتركه على نار عالية لمدة خمس دقائق تقريبًا.
- ثم يتم تصفيته جيدًا والتخلص من الماء تمامًا، وإضافته فوق الفراخ مباشرة.
- من ثم يتم توزيع خليط ماء الورد والزعفران على الأرز، وإضافة باقي مقدار الزيت، ويتم تهدئة النار وتغطيته جيدًا لمدة نصف ساعة.
- يمكن وضع قطعة ساخنة من الفخم في الوعاء قبل تقديمه وسكب قليل من الزيت لإضافة رائحة الفحم.
- وأخيرًا يتم تزيين الوجه بالمكسرات وشرائح الطماطم والليمون، ويتم تقديم مدفون الدجاج ساخن، وبالهنا والعافية.
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