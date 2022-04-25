طريقة عمل الأرز بالخلطة لعزومات رمضان ولا أروع

طريقة عمل الأرز بالخلطة من الوصفات التي يتم البحث عليها بكثرة خاصة هذه الأيام تزامنًا مع شهر رمضان المبارك وكثرة العزومات، حيث يتميز بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة المتوفرة في كل البيوت، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني مقادير الوصفة وخطوات التحضير بالتفصيل.

طريقة عمل الأرز بالخلطة

هذه الوصفة من الوصفات اللذيذة التي تتميز بطعمها الشهي، يمكن تحضيرها باستخدام الأرز البسمتي أو المصري حسب المتوفر، كما يمكن تقديمه إلى جانب الدجاج أو اللحم، وفيما يلي المقادير والطريقة:-

مقادير الوصفة

تتمثل مكونات الوصفة على النحو التالي:-

كوبان من الأرز البسمتي.

نصف كوب من البندق المحمص بدون قشور.

نصف كوب من اللوز المحمص.

ربع كوب من الصنوبر المحمر.

ربع كوب زبيب منقوع.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

عدد ثلاثة أكواب من الشوربة.

فصين من الثوم المهروس.

ملعقة من معجون الطماطم.

ملعقتان من السمن.

ملح طعام.

فلفل أسود.

ملعقة من الماء.

قليل من القرنفل المطحون.

رشة قرفة مطحونة.

ملعقتان من السكر.

طريقة التحضير

يتم تحضير الوصفة بسهولة بالغة في وقت لا يتجاوز نصف ساعة، وذلك بإتباع الخطوات الآتية:-

أولاً يتم وضع السكر في وعاء على النار مع إضافة ملعقة الماء، مع التقليب باستمرار حتى يتكرمل السكر ويتحول لونه إلى البني. ثم يتم إضافة البصل، الثوم، صلصة الطماطم، السمن، مع الاستمرار في التقليب حتى لا تحترق المكونات. من ثم يتم إضافة الملح، الفلفل الأسود، القرفة، والقرنفل. بعدها يتم إضافة الأرز بعد غسله وتصفيته جيدًا من الماء. بعد ذلك يتم إضافة الشوربة، ونترك المكونات على نار عالية حتى يتشرب الأرز. ثم يتم تهدئة النار وترك الخليط حتى ينضج تمامًا. ثم يتم تحمير المكسرات في قليل من السمن حتى تكتسب اللون الذهبي. وأخيرًا يتم تقديم الأرز ساخن، مع إضافة المكسرات المحمرة والزبيب على الوجه للتزيين وزيادة القيمة الغذائية.

بذلك نكون انتهينا من تقديم طريقة عمل الأرز بالخلطة من المطبخ الخليجي بطريقة سهلة ومقادير بسيطة، حيث لا تستغرق الوصفة سوى نصف ساعة في التحضير، ويمكن تقديمها إلى جانب اللحم أو الفراخ، كما يتم تقديم السلطات المختلفة مما يضفي على السفرة الرمضانية طابع خاص ومميز.