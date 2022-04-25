نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روتين العناية بالبشرة قبل العيد وأفضل الماسكات الطبيعية لتفتيح البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كان هناك أي بقع أو تصبغات أو آثار للحبوب في بشرتكِ فعليكِ بإتباع روتين العناية بالبشرة قبل العيد، لكي تكون إطلالتك مميزة ورائعة في العيد، وفي روتين العناية بالبشرة قبل العيد نستهدف علاج المشكلات الموجودة في الوجه مع تطبيق ماسكات تفتيح البشرة لتكون النتيجة في النهاية أكثر من رائعة، ويعتمد الروتين بشكل أساسي على المنتجات التي تتناسب مع طبيعة البشرة، وأيضًا ماسكات طبيعية آمنة على البشرة.

روتين العناية بالبشرة قبل العيد

تنظيف البشرة يأتي في مقدمة خطوات روتين العناية بالبشرة، لذلك يجب أن يكون الغسول المناسب لبشرتكِ حسب نوعها أساسي خلال اليوم، ويستخدم مرة واحدة في اليوم كحد أدنى أو مرتين في الصباح وقبل الخلود إلى النوم، ولتنظيف البشرة بعمق وغلق المسام الواسعة يمكنك خلط ملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقتين صغيرتين من اللبن مع 3 ملاعق كبيرة من الطمي، ووضع الماسك الناتج على بشرتكِ إلى أن يجف، ويمكن أن يستغرق ذلك حوالي ربع ساعة، ثم يغسل بالماء، وبعد تنظيف الوجه تحتاجين إلى مرطب قوي أو يمكنك خلط كميات متساوية من العسل والزبادي ووضعه على الوجه، وإزالته بالماء بعد أن يجف، ويعمل الماسك على ترطيب البشرة بكفاءة، وهذا هو الروتين اليومي للبشرة قبل العيد ماعدا ماسك الطمي يستخدم مرة واحدة في الأسبوع.

ماسكات العناية بالبشرة

نعرض لكم مجموعة من الماسكات الطبيعية ذات النتائج الرائعة، والتي تهدف إلى تنعيم البشرة، ترطيبها، جعلها نظيفة وخالية من الرؤوس السوداء والبيضاء، ذات لون موحد ولا يوجد بها آثار للحبوب، وإليكم الوصفات بالتفصيل:

ماسك القهوة والسكر وزيت الزيتون من أفضل الوصفات للعناية بالبشرة، فتعمل القهوة على تفتيح الوجه، كما يقشر السكر الوجه وذلك عن طريق الحركات الدائرية الخفيفة على الوجه، ويعمل زيت الزيتون على ترطيب الوجه بفاعلية، ولتحضير الماسك نضع كميات متساوية من المكونات الثلاثة، وندلك البشرة برفق ثم نزيل الماسك بعد 5 دقائق.

إذا كانت هناك رؤوس سوداء أو بيضاء منتشرة في منطقة الأنف والجبهة والذقن، يمكنك خلط ملعقتين من الجيلاتين البودر مع ملعقة صغيرة من الحليب، ونصف ملعقة من البن، وأجراء حمام مائي حتى يذوب الجيلاتين، وننتظر لمدة دقيقة قبل وضع الماسك على الوجه أو حينما يبرد قليلًا، نفرده على أماكن الرؤوس السوداء والبيضاء، ويزال الماسك قطعة واحدة بعد ربع ساعة.

يمكنك علاج الحبوب وآثارها عن طريق خلط ملعقة من الشاي الأخضر المجفف مع ملعقة من النشا ونصف ملعقة من الدقيق وأخرى من ماء الورد، ويحتاج الماسك من ملعقة إلى أثنين من الحليب حتى يصل إلى القوام المطلوب، لذا يُضاف الحليب تدريجيًا، ويوضع الخليط على الوجه ويغسل بعد مرور 10 دقائق.

ماسك تفتيح الوجه

لتفتيح الوجه سنستخدم مكون رائع في التفتيح وهو الليمون، بمقدار عصير نصف ثمرة ليمون، مع ملعقتين صغيرتين من الدقيق، وملعقتين من الحليب، ويوضع الخليط على الوجه، ويزال بالماء بعد أن يجف تمامًا، ثم تمرر قطعة من القطن بها ماء الورد على الوجه بأكمله.