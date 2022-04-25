أصبغي شعرك باللون الأحمر في المنزل بمكون طبيعي منزلي لشعر جذاب وجرئ

ترغب العديد من السيدات بتغيير لون الشعر حتى يظهرون بشكل جميل ورائع لأن الشعر يعد زينة وجمال كل إمرأة حيث الشعر الناعم والطويل والشعر ذات اللون المختلف يعمل على لفت الأنظار للعديد من الفتيات والسيدات لذلك تقوم الكثير من السيدات والفتيات بالبحث عن الصبغات المتعددة الألون لصبغ الشعر بالألوان المختلفة ومنها اللون الأحمر والاشقر والبني وغيرها من الألوان المتعددة الأخرى.

ولكن تعتبر صبغة اللون الأحمر هي من الصبغات المختلفة حيث تقوم السيدات والفتيات بشراء هذه الصبغات من مراكز ومحلات مستحضرات التجميل ولكن تعتبر هذه الصبغات ضارة بالشعر وتعمل على تلف الشعر بشكل كبير وتسبب خشونته وتلفة لذلك علينا بالإبتعاد عن هذه الصبغات وعلينا بتحضير الصبغات في المنزل لعملها بأرخص الأسعار وبالمكونات الطبيعية التي لا تسبب تلف للشعر وتجعله يظهر بشكل جميل ورائع.

مكونات عمل وصفة لصبغ الشعر باللون الأحمر

كمية من الكركديه تناسب كمية الشعر.

كوبان إثنان من الماء أو أكثر.

ربع كوب من الخل.

خمسة ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

طريقة عمل وصفة لصبغ الشعر باللون الأحمر