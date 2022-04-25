نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصبغي شعرك باللون الأحمر في المنزل بمكون طبيعي منزلي لشعر جذاب وجرئ في المقال التالي
ترغب العديد من السيدات بتغيير لون الشعر حتى يظهرون بشكل جميل ورائع لأن الشعر يعد زينة وجمال كل إمرأة حيث الشعر الناعم والطويل والشعر ذات اللون المختلف يعمل على لفت الأنظار للعديد من الفتيات والسيدات لذلك تقوم الكثير من السيدات والفتيات بالبحث عن الصبغات المتعددة الألون لصبغ الشعر بالألوان المختلفة ومنها اللون الأحمر والاشقر والبني وغيرها من الألوان المتعددة الأخرى.
ولكن تعتبر صبغة اللون الأحمر هي من الصبغات المختلفة حيث تقوم السيدات والفتيات بشراء هذه الصبغات من مراكز ومحلات مستحضرات التجميل ولكن تعتبر هذه الصبغات ضارة بالشعر وتعمل على تلف الشعر بشكل كبير وتسبب خشونته وتلفة لذلك علينا بالإبتعاد عن هذه الصبغات وعلينا بتحضير الصبغات في المنزل لعملها بأرخص الأسعار وبالمكونات الطبيعية التي لا تسبب تلف للشعر وتجعله يظهر بشكل جميل ورائع.
مكونات عمل وصفة لصبغ الشعر باللون الأحمر
- كمية من الكركديه تناسب كمية الشعر.
- كوبان إثنان من الماء أو أكثر.
- ربع كوب من الخل.
- خمسة ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.
طريقة عمل وصفة لصبغ الشعر باللون الأحمر
- قومي أولا بتمشيط شعرك بالمشط الخشبي جيدا ثم عليكي بتقسيمه إلى نصفين.
- بعد ذلك أحضري إناء وضعي به كمية من الماء مع كمية من الكركديه وقومي بتقليب الكركديه مع الماء وضعيه على النار حتى يغلي وتتمكني من ذوبان الكركديه في الماء.
- بعد ذلك قومي برفعه من على النار وقومي بتصفيه الكركديه من الماء ثم عليكي بأخذ حلة ماء الكركديه على نار هادئة وضيفي إليها خمسة ملاعق كبيرة من النشا وعليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى يصبح القوام كثيف.
- بعد ذلك أرفعي هذا الإناء من على النار وضيفي ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من زيت الخروع مع ربع كوب من الخل وبتقليب المكونات جيدا ثم قومي بوضع هذه الوصفة في شعرك وفي جميع بصيلات الشعر.
- بعد ذلك أتركيه على شعرك لمدة ساعة واحدة ثم أغسلي شعرك بالماء الفاتر وسوف تلاحظين النتيجة المبهرة.
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