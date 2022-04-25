أحلي بستافلورا بالمربي في العيد بكل سهولة في المنزل بطريقة صحية وأفضل من محلات الحلويات

البستافلورا بالمربي من أحلي وأطعم أنواع الحلويات والمخبوزات والتي يتم عملها بشكل كبير في عيد الفطر المبارك، والتي تعتبر من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك والتي يحبها كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير وذلك لشكلها الرائع والمميز والمحبب لدي جميع أفراد الأسرة، وهناك العديد من الناس يفضلون تناول البستافلورا بالمربي حيث أن هناك العديد من الأصناف في المربي، منها بالفراولة، أو التين، أو المشكلة وهناك العديد من الناس بيضيفوا إليها القشطة أو الكريمة الطبيعية، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل البستافلورا والتي نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والصحية والتي يتم عملها في المنزل بكل سهولة وبأقل تكلفة ممكنة، لعمل أحلي وأطعم بستافلورا بالمربي.

طريقة عمل البستافلورا بالمربي ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم بستافلورا بالمربي اللذيذة والرائعة، والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بأفضل الطرق الصحية والمفيدة للصحة العامة والجسم، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها، وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية المفيدة.

المكونات

كوب كبيرة من الزبدة السايحة أو السمنة البلدي علي حسب الرغبة.

نصف كوب من السكر البودرة المطحون وناعم جدا.

عدد إثنين من البيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الڤانيليا.

نصف كيس من الباكينج بودر.

علبة من مربي المشمش أو مربي الفراولة والكمية علي حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من عصير البرتقال مبشور.

كوب كبيرة من الدقيق.

طريقة تحضير الباستا فلورا